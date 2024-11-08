https://ria.ru/20241108/pingviny-1982560094.html

Аргентинец признан виновным на первом в стране процессе об экоциде

Аргентинец признан виновным на первом в стране процессе об экоциде - РИА Новости, 08.11.2024

Аргентинец признан виновным на первом в стране процессе об экоциде

Правосудие Аргентины впервые вынесло вердикт по делу об экоциде. Владелец ранчо в провинции Чубут на юге страны признан виновным в убийстве более ста пингвинов... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:59

2024-11-08T00:59

2024-11-08T00:59

аргентина

пингвины

суды

дикие животные

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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноя - РИА Новости. Правосудие Аргентины впервые вынесло вердикт по делу об экоциде. Владелец ранчо в провинции Чубут на юге страны признан виновным в убийстве более ста пингвинов и разорении сотен их гнезд, сообщает газета Clarin. Суд, начавшийся 28 октября, рассматривал вопрос об ответственности за экоцид владельца фермы, расположенной рядом с заповедником Пунта-Томбо, который с помощью экскаватора уничтожил гнезда пингвинов, находившихся в стадии размножения. Обвинение возглавляла главный прокурор города Росон – административного центра провинции. Как отмечается, впервые в Аргентина дело об экоциде дошло до суда такой инстанции. В ходе процесса владелец ранчо Рикардо Ла Рехина был признан виновным в убийстве 105 магеллановых пингвинов и разорении почти 300 гнезд, что привело к непоправимому ущербу для фауны и флоры в регионе. "Мы считаем, что этот вердикт создает исторический прецедент в деле заботы о природе, прежде всего для того, чтобы продолжать требовать, чтобы экологические преступления не оставались безнаказанными", — сказал РИА Новости биолог Матиас Аригацци после вынесения вердикта. Приговор, который может составить от шести месяцев до четырех лет лишения свободы, будет объявлен в следующий понедельник. 11 ноября. Предполагается, что Ла Рехина будет осужден условно.

https://ria.ru/20240503/zhivotnye-1943668680.html

https://rsport.ria.ru/20240724/dyuzharden-1961600447.html

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аргентина, пингвины, суды, дикие животные