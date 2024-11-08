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Прокуратура постановила задержать еще троих по делу о смерти Лиама Пейна - РИА Новости, 08.11.2024
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04:20 08.11.2024 (обновлено: 04:24 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/peyn-1982569411.html
Прокуратура постановила задержать еще троих по делу о смерти Лиама Пейна
Прокуратура постановила задержать еще троих по делу о смерти Лиама Пейна - РИА Новости, 08.11.2024
Прокуратура постановила задержать еще троих по делу о смерти Лиама Пейна
Прокуратура Аргентины постановила задержать трех человек по делу о смерти экс-участника группы One Direction певца Лиама Пейна, их обвиняют в оставлении в... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:20
2024-11-08T04:24
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноя - РИА Новости. Прокуратура Аргентины постановила задержать трех человек по делу о смерти экс-участника группы One Direction певца Лиама Пейна, их обвиняют в оставлении в опасности и в облегчении доступа к наркотикам, сообщило ведомство. "Прокурор выдвинул обвинения в отношении трех человек и запросил их задержание и допрос", — говорится в сообщении. Первый из обвиняемых — сопровождающий Пейна во время его пребывания в Буэнос-Айресе. Второй — служащий отеля, который должен ответить на вопросы об употреблении Пейном кокаина. Третий человек — это предполагаемый поставщик запрещенных веществ. Токсикологический анализ тела Пейна показал, что в течение 72 часов до смерти он употреблял кокаин, антидепрессанты и алкоголь. Прокуратура еще раз подтвердила, что музыкант погиб, будучи в полусознательном или бессознательном состоянии. Пейн умер 16 октября после падения с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. При падении он получил перелом основания черепа, спасти его было невозможно.
https://ria.ru/20241018/peyn-1978629089.html
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в мире, аргентина, буэнос-айрес (город)
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город)
Прокуратура постановила задержать еще троих по делу о смерти Лиама Пейна

Прокуратура Аргентины привлекла к расследованию гибели Пейна еще троих человек

© AP Photo / Natacha PisarenkoСтихийный мемориала у отеля, где умер Лиам Пейн
Стихийный мемориала у отеля, где умер Лиам Пейн - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Стихийный мемориала у отеля, где умер Лиам Пейн. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноя - РИА Новости. Прокуратура Аргентины постановила задержать трех человек по делу о смерти экс-участника группы One Direction певца Лиама Пейна, их обвиняют в оставлении в опасности и в облегчении доступа к наркотикам, сообщило ведомство.
"Прокурор выдвинул обвинения в отношении трех человек и запросил их задержание и допрос", — говорится в сообщении.
Стихийный мемориала у отеля, где умер Лиам Пейн - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
Группа One Direction опубликовала первый пост после гибели певца Пейна
18 октября, 01:52
Первый из обвиняемых — сопровождающий Пейна во время его пребывания в Буэнос-Айресе. Второй — служащий отеля, который должен ответить на вопросы об употреблении Пейном кокаина. Третий человек — это предполагаемый поставщик запрещенных веществ.
Токсикологический анализ тела Пейна показал, что в течение 72 часов до смерти он употреблял кокаин, антидепрессанты и алкоголь.
Прокуратура еще раз подтвердила, что музыкант погиб, будучи в полусознательном или бессознательном состоянии.
Пейн умер 16 октября после падения с третьего этажа отеля в Буэнос-Айресе. При падении он получил перелом основания черепа, спасти его было невозможно.
Британский певец Лиам Пейн - РИА Новости, 1920, 17.10.2024
СМИ рассказали, от чего наступила смерть певца Лиама Пейна
17 октября, 16:39
 
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