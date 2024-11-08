https://ria.ru/20241108/peskov-1982642966.html

Песков прокомментировал возможность новой торговой войны с Китаем

Песков прокомментировал возможность новой торговой войны с Китаем - РИА Новости, 08.11.2024

Песков прокомментировал возможность новой торговой войны с Китаем

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность новой торговой войны между США и Китаем после избрания Дональда Трампа президентом США,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:20

2024-11-08T13:20

2024-11-08T13:20

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможность новой торговой войны между США и Китаем после избрания Дональда Трампа президентом США, заявил, что необходимо дождаться конкретных действий нового американского лидера. "Смотрите, прогнозы - это удел специалистов, удел политологов, экономистов и так далее. Мы же ориентируемся на конкретные слова, на конкретные заявления. Да, действительно были заявления, в которых еще кандидат в предвыборной гонке Трамп говорил о намерении осуществить определенные экономические действия для защиты американской экономики и американских компаний, об этом действительно речь шла. Какие именно будут шаги, мы с вами увидим вместе", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, возможна ли новая торговая война между США и Китаем. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241101/tramp-1981317951.html

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