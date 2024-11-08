https://ria.ru/20241108/peskov-1982641067.html

Песков ответил на вопрос о корректировке российской позиции по Украине

Песков ответил на вопрос о корректировке российской позиции по Украине - РИА Новости, 08.11.2024

Песков ответил на вопрос о корректировке российской позиции по Украине

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о корректировках позиции РФ по урегулировании украинского вопроса разговора нет. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:13

2024-11-08T13:13

2024-11-08T13:13

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о корректировках позиции РФ по урегулировании украинского вопроса разговора нет.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что готов к контактам с победившим на президентских выборах в США Дональдом Трампом. Глава государства также назвал его заявления насчет украинского кризиса заслуживающими внимания."Нет, об этом не шло разговора", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, подразумевает ли готовность Путина обсуждать урегулирование конфликта корректировку требований, выдвинутых 14 июня.Путин 14 июня на встрече с руководством МИД РФ заявил, что для начала переговоров Украина должна вывести свои войска со всей территории новых регионов России - ДНР, ЛНР и Херсонской и Запорожской областей. Глава российского государства отметил, что боевые действия прекратятся сразу же после согласия Киева на это условие. Также, по словам президента РФ, Киев должен официально уведомить об отказе от планов вступления в НАТО – Москве для мирного урегулирования нужен нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины.

https://ria.ru/20241108/peskov-1982640284.html

https://ria.ru/20241108/peskov-1982639620.html

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