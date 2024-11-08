https://ria.ru/20241108/peskov-1982581523.html

В Кремле оценили вероятность изменения экономической риторики США

В Кремле оценили вероятность изменения экономической риторики США - РИА Новости, 08.11.2024

В Кремле оценили вероятность изменения экономической риторики США

Россия не ожидает изменений экономической риторики США в отношении РФ с приходом Дональда Трампа, который был избран президентом Соединенных Штатов Америки,... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:21

2024-11-08T08:21

2024-11-08T08:21

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Россия не ожидает изменений экономической риторики США в отношении РФ с приходом Дональда Трампа, который был избран президентом Соединенных Штатов Америки, сказал РИА Новости пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков."Нет, не ожидают", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее газета Financial Times со ссылкой на источник сообщила о том, что в западных финансовых структурах обсуждают возможность снятия санкций с России после победы Трампа на выборах президента США.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982569672.html

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выборы президента сша — 2024, nbc, дональд трамп, дмитрий песков, камала харрис, россия, сша, в мире