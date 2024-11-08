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Песков: Путин еще раз подтвердил, что готов к равноправному диалогу с США - РИА Новости, 08.11.2024
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00:54 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/peskov-1982559862.html
Песков: Путин еще раз подтвердил, что готов к равноправному диалогу с США
Песков: Путин еще раз подтвердил, что готов к равноправному диалогу с США - РИА Новости, 08.11.2024
Песков: Путин еще раз подтвердил, что готов к равноправному диалогу с США
Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии клуба "Валдай" еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США, мяч на... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T00:54
2024-11-08T00:54
сша
россия
владимир путин
дмитрий песков
дональд трамп
заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии клуба "Валдай" еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США, мяч на американской стороне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора Путина с Дональдом Трампом, победившим на выборах президента США. "Мы с вами слышали заявление Трампа в ходе предвыборной кампании, что он намерен позвонить Путину еще до инаугурации. Это было сказано, это было услышано. Посмотрим, вы видели, что президент еще раз подтвердил, что он открыт к диалогу, к равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу, и также еще раз сказал, что мяч на американской стороне", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
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сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году
США, Россия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Заседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
Песков: Путин еще раз подтвердил, что готов к равноправному диалогу с США

Песков: Путин еще раз подтвердил готовность к равноправному диалогу с США

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии клуба "Валдай" еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США, мяч на американской стороне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора Путина с Дональдом Трампом, победившим на выборах президента США.
"Мы с вами слышали заявление Трампа в ходе предвыборной кампании, что он намерен позвонить Путину еще до инаугурации. Это было сказано, это было услышано. Посмотрим, вы видели, что президент еще раз подтвердил, что он открыт к диалогу, к равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу, и также еще раз сказал, что мяч на американской стороне", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Песков ответил, готов ли Путин пригласить Трампа на День Победы
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СШАРоссияВладимир ПутинДмитрий ПесковДональд ТрампЗаседание дискуссионного клуба "Валдай" в 2024 году
 
 
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