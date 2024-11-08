https://ria.ru/20241108/peskov-1982559862.html

Песков: Путин еще раз подтвердил, что готов к равноправному диалогу с США

Песков: Путин еще раз подтвердил, что готов к равноправному диалогу с США - РИА Новости, 08.11.2024

Песков: Путин еще раз подтвердил, что готов к равноправному диалогу с США

Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии клуба "Валдай" еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США, мяч на... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:54

2024-11-08T00:54

2024-11-08T00:54

сша

россия

владимир путин

дмитрий песков

дональд трамп

заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982499694_0:0:3142:1767_1920x0_80_0_0_f1335c534df653f470af3abcb462d3df.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарной сессии клуба "Валдай" еще раз подтвердил, что он готов к равноправному диалогу с США, мяч на американской стороне, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора Путина с Дональдом Трампом, победившим на выборах президента США. "Мы с вами слышали заявление Трампа в ходе предвыборной кампании, что он намерен позвонить Путину еще до инаугурации. Это было сказано, это было услышано. Посмотрим, вы видели, что президент еще раз подтвердил, что он открыт к диалогу, к равноправному диалогу, к взаимоуважительному диалогу, и также еще раз сказал, что мяч на американской стороне", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста Павла Зарубина.

https://ria.ru/20241108/peskov-1982559689.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, владимир путин, дмитрий песков, дональд трамп, заседание дискуссионного клуба "валдай" в 2024 году