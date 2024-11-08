Песков: поздравление Путиным Трампа с победой можно считать официальным
Песков: поздравление Путиным Дональда Трампа с победой можно считать официальным
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
Президент России Владимир Путин на пленарной сессии XXI Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай"
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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Поздравление президента РФ Владимиром Путиным Дональда Трампа с победой на президентских выборах в ходе пленарной сессии "Валдая" можно считать официальным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Все, что говорит президент, это официально", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Путин в ходе выступления на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" поздравил Трампа с избранием на пост президента США.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.