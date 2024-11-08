https://ria.ru/20241108/peskov-1982558168.html

Песков рассказал о возможном звонке Путина Трампу

Песков рассказал о возможном звонке Путина Трампу - РИА Новости, 08.11.2024

Песков рассказал о возможном звонке Путина Трампу

Теоретически президент РФ Владимир Путин может позвонить победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, но надо посмотреть, как дальше будут... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T00:28

2024-11-08T00:28

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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Теоретически президент РФ Владимир Путин может позвонить победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, но надо посмотреть, как дальше будут развиваться события, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. "Конечно, просто посмотрим, как дальше будут развиваться события", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Ранее Путин заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов с Трампом и не считает зазорным позвонить ему.Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

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политика, сша, россия, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, в мире, nbc