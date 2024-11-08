Песков рассказал о возможном звонке Путина Трампу
Песков: теоретически Путин может позвонить Дональду Трампу
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) во время встречи на полях саммита "Группы двадцати" в Осаке. Архивное фото
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СОЧИ, 8 ноя - РИА Новости. Теоретически президент РФ Владимир Путин может позвонить победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу, но надо посмотреть, как дальше будут развиваться события, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Конечно, просто посмотрим, как дальше будут развиваться события", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее Путин заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов с Трампом и не считает зазорным позвонить ему.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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