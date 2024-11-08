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На Камчатке отменили занятия в садах и школах из-за пеплопада от вулкана - РИА Новости, 08.11.2024
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03:50 08.11.2024 (обновлено: 10:33 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/peplopad-1982568285.html
На Камчатке отменили занятия в садах и школах из-за пеплопада от вулкана
На Камчатке отменили занятия в садах и школах из-за пеплопада от вулкана - РИА Новости, 08.11.2024
На Камчатке отменили занятия в садах и школах из-за пеплопада от вулкана
Занятия в детских садах и школах Усть-Камчатского района Камчатки отменены из-за пеплопада от вулкана Шивелуч, сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T03:50
2024-11-08T10:33
шивелуч
камчатка
усть-камчатский район
извержение вулкана шивелуч
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя – РИА Новости️. Занятия в детских садах и школах Усть-Камчатского района Камчатки отменены из-за пеплопада от вулкана Шивелуч, сообщается в Telegram-канале администрации Усть-Камчатского района. "В связи с выпадением вулканического пепла работа детских садов "Снежинка" и "Ромашка" в пос. Усть-Камчатск, а также средней школы № 2 прекращается. Родителей просят забрать детей домой. Занятия в учреждениях дополнительного образования - спортивной школе и детской школе искусств отменены", - говорится в сообщении. В посёлках Ключи и Козыревск учреждения образования работают в штатном режиме. В Усть-Камчатске отменён открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд на Кубок главы Усть-Камчатского муниципального района, назначенный на завтра, 9 ноября. Вулкан Шивелуч резко усилил извержение вечером 7 ноября. К настоящему времени он произвел уже три выброса пепла на высоту от 5 до 11 километров над уровнем моря. Незначительное количество пепла выпало ночью в поселке Усть-Камчатск, а сейчас шлейф распространяется в восточном направлении и пока не задевает населенные пункты. Камчатские геофизики уже назвали поведение Шивелуча нетипичным для него, так как раньше подготовку к эксплозивным выбросам сейсмостанции начинали фиксировать задолго до самого события. В этот раз уровень сейсмичности до самого мощного пеплового выброса оставался фоновым. Вулкан Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова. Он извергается с непродолжительными периодами затишья с 2005 года.
https://ria.ru/20241108/vulkan-1982566238.html
https://ria.ru/20241023/nauka-1979281000.html
шивелуч
камчатка
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шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, извержение вулкана шивелуч
Шивелуч, Камчатка, Усть-Камчатский район, Извержение вулкана Шивелуч
На Камчатке отменили занятия в садах и школах из-за пеплопада от вулкана

В Усть-Камчатске отменили занятия в садах и школах из-за пеплопада от вулкана

© Фото : Олег Бондаренко УКМР/TelegramПеплопад от вулкана Шивелуч на Камчатке
Пеплопад от вулкана Шивелуч на Камчатке - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : Олег Бондаренко УКМР/Telegram
Пеплопад от вулкана Шивелуч на Камчатке
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя – РИА Новости️. Занятия в детских садах и школах Усть-Камчатского района Камчатки отменены из-за пеплопада от вулкана Шивелуч, сообщается в Telegram-канале администрации Усть-Камчатского района.
"В связи с выпадением вулканического пепла работа детских садов "Снежинка" и "Ромашка" в пос. Усть-Камчатск, а также средней школы № 2 прекращается. Родителей просят забрать детей домой. Занятия в учреждениях дополнительного образования - спортивной школе и детской школе искусств отменены", - говорится в сообщении.
Пеплопад от вулкана Шивелуч на Камчатке. 8 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
На Камчатке вулкан Шивелуч произвел третий выброс пепла за сутки
Вчера, 02:44
В посёлках Ключи и Козыревск учреждения образования работают в штатном режиме. В Усть-Камчатске отменён открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд на Кубок главы Усть-Камчатского муниципального района, назначенный на завтра, 9 ноября.
Вулкан Шивелуч резко усилил извержение вечером 7 ноября. К настоящему времени он произвел уже три выброса пепла на высоту от 5 до 11 километров над уровнем моря. Незначительное количество пепла выпало ночью в поселке Усть-Камчатск, а сейчас шлейф распространяется в восточном направлении и пока не задевает населенные пункты. Камчатские геофизики уже назвали поведение Шивелуча нетипичным для него, так как раньше подготовку к эксплозивным выбросам сейсмостанции начинали фиксировать задолго до самого события. В этот раз уровень сейсмичности до самого мощного пеплового выброса оставался фоновым.
Вулкан Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова. Он извергается с непродолжительными периодами затишья с 2005 года.
Извержение вулкана - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
Названа точная дата самого мощного извержения вулкана за десять тысяч лет
23 октября, 03:00
 
ШивелучКамчаткаУсть-Камчатский районИзвержение вулкана Шивелуч
 
 
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