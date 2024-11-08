https://ria.ru/20241108/peplopad-1982568285.html

На Камчатке отменили занятия в садах и школах из-за пеплопада от вулкана

На Камчатке отменили занятия в садах и школах из-за пеплопада от вулкана - РИА Новости, 08.11.2024

На Камчатке отменили занятия в садах и школах из-за пеплопада от вулкана

Занятия в детских садах и школах Усть-Камчатского района Камчатки отменены из-за пеплопада от вулкана Шивелуч, сообщается в Telegram-канале администрации... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T03:50

2024-11-08T03:50

2024-11-08T10:33

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

извержение вулкана шивелуч

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 ноя – РИА Новости️. Занятия в детских садах и школах Усть-Камчатского района Камчатки отменены из-за пеплопада от вулкана Шивелуч, сообщается в Telegram-канале администрации Усть-Камчатского района. "В связи с выпадением вулканического пепла работа детских садов "Снежинка" и "Ромашка" в пос. Усть-Камчатск, а также средней школы № 2 прекращается. Родителей просят забрать детей домой. Занятия в учреждениях дополнительного образования - спортивной школе и детской школе искусств отменены", - говорится в сообщении. В посёлках Ключи и Козыревск учреждения образования работают в штатном режиме. В Усть-Камчатске отменён открытый турнир по волейболу среди мужских и женских команд на Кубок главы Усть-Камчатского муниципального района, назначенный на завтра, 9 ноября. Вулкан Шивелуч резко усилил извержение вечером 7 ноября. К настоящему времени он произвел уже три выброса пепла на высоту от 5 до 11 километров над уровнем моря. Незначительное количество пепла выпало ночью в поселке Усть-Камчатск, а сейчас шлейф распространяется в восточном направлении и пока не задевает населенные пункты. Камчатские геофизики уже назвали поведение Шивелуча нетипичным для него, так как раньше подготовку к эксплозивным выбросам сейсмостанции начинали фиксировать задолго до самого события. В этот раз уровень сейсмичности до самого мощного пеплового выброса оставался фоновым. Вулкан Шивелуч - самый северный действующий вулкан полуострова. Он извергается с непродолжительными периодами затишья с 2005 года.

https://ria.ru/20241108/vulkan-1982566238.html

https://ria.ru/20241023/nauka-1979281000.html

шивелуч

камчатка

усть-камчатский район

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шивелуч, камчатка, усть-камчатский район, извержение вулкана шивелуч