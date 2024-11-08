https://ria.ru/20241108/pentagon-1982764670.html

Пентагон разрешил присутствие на Украине подрядчиков для ремонта вооружения

Пентагон разрешил присутствие на Украине подрядчиков для ремонта вооружения - РИА Новости, 08.11.2024

Пентагон разрешил присутствие на Украине подрядчиков для ремонта вооружения

Пентагон снял запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков для ремонта вооружений, их направят туда в ограниченном количестве, передает агентство... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T21:17

2024-11-08T21:17

2024-11-08T22:29

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министерство обороны сша

в мире

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Пентагон снял запрет на присутствие на Украине американских подрядчиков для ремонта вооружений, их направят туда в ограниченном количестве, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в США."Пентагон отменил запрет на американских военных подрядчиков на Украине для ремонта поставляемого вооружения", — говорится в публикации.Официальный представитель США, говоривший на условиях анонимности, утверждает, что эти специалисты не будут участвовать в боевых действиях."Наличие небольшого числа подрядчиков на Украине, проводящих техническое обслуживание вдали от линии фронта, поможет гарантировать, что предоставленное оборудование можно будет быстро ремонтировать в случае повреждения", — добавил собеседник агентства.Чуть позднее телеканал CNN со ссылкой на информированного военного чиновника сообщил, что речь идет о ремонте истребителей F-16 и систем ПВО Patriot. Указывается, что эти системы вооружений "нуждаются в специфической технической экспертизе".Этот же источник уточнил, что Пентагон уже проводит тендеры на поиск подрядчиков, которые помогут Украине в обслуживании техники.Информацию о том, что в Вашингтоне работают над снятием фактического запрета на размещение американских военных подрядчиков, CNN публиковал в июне.Как до этого писал журнал Foreign Policy, украинские компании не имеют разрешения на ремонт стволов гаубиц M777 в соответствии с экспортным законодательством США. При этом американские специалисты не могут отправиться на передовую и помочь починить технику, поскольку на них распространяются те же ограничения на перемещения от Белого дома, что и на дипломатов.Тем не менее еще в марте ведущий российский специалист по системам ПВО Алексей Леонков рассказал РИА Новости, что США применяют на Украине новую версию ЗРК Patriot с интегрированными на автомобильное шасси пусковыми установками, радарами и командными пунктами и управлять таким комплексом могут только американские боевые расчеты.

https://ria.ru/20241106/ssha-1982322552.html

https://ria.ru/20241105/rs-1981948874.html

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украина, сша, министерство обороны сша, в мире, алексей леонков, f-16