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Во Владивостоке осквернили памятник Ленину
Во Владивостоке осквернили памятник Ленину - РИА Новости, 08.11.2024
Во Владивостоке осквернили памятник Ленину
Полиция ищет неизвестного, который разрисовал постамент памятника Владимиру Ленину во Владивостоке. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:25
2024-11-08T09:25
2024-11-08T15:04
происшествия
владивосток
ленинский район
владимир ленин (владимир ульянов)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Полиция ищет неизвестного, который разрисовал постамент памятника Владимиру Ленину во Владивостоке. "В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин разрисовал постамент памятника, расположенный на Партизанском проспекте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности граждан, причастных к совершению правонарушения", - говорится в сообщении краевого УМВД. Как отмечает местное отделение КПРФ, неизвестный написал на памятнике Владимиру Ленину "убийца" и закрасил табличку. Также сообщается, что позже злоумышленник разбил камнем окно в здании комитета партии.
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владивосток, ленинский район, владимир ленин (владимир ульянов), кпрф
Происшествия, Владивосток, Ленинский район, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), КПРФ
Во Владивостоке осквернили памятник Ленину
Во Владивостоке полиция ищет человека, разрисовавшего постамент памятника Ленину