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Во Владивостоке осквернили памятник Ленину - РИА Новости, 08.11.2024
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09:25 08.11.2024 (обновлено: 15:04 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/pamyatnik-1982590502.html
Во Владивостоке осквернили памятник Ленину
Во Владивостоке осквернили памятник Ленину - РИА Новости, 08.11.2024
Во Владивостоке осквернили памятник Ленину
Полиция ищет неизвестного, который разрисовал постамент памятника Владимиру Ленину во Владивостоке. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:25
2024-11-08T15:04
происшествия
владивосток
ленинский район
владимир ленин (владимир ульянов)
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Полиция ищет неизвестного, который разрисовал постамент памятника Владимиру Ленину во Владивостоке. "В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин разрисовал постамент памятника, расположенный на Партизанском проспекте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности граждан, причастных к совершению правонарушения", - говорится в сообщении краевого УМВД. Как отмечает местное отделение КПРФ, неизвестный написал на памятнике Владимиру Ленину "убийца" и закрасил табличку. Также сообщается, что позже злоумышленник разбил камнем окно в здании комитета партии.
https://ria.ru/20241004/moskva-1976402084.html
владивосток
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происшествия, владивосток, ленинский район, владимир ленин (владимир ульянов), кпрф
Происшествия, Владивосток, Ленинский район, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), КПРФ
Во Владивостоке осквернили памятник Ленину

Во Владивостоке полиция ищет человека, разрисовавшего постамент памятника Ленину

© Прокуратура Приморского края/TeleНеизвестный изрисовал постамент бюста Владимира Ленина во Владивостоке
Неизвестный изрисовал постамент бюста Владимира Ленина во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Прокуратура Приморского края/Tele
Неизвестный изрисовал постамент бюста Владимира Ленина во Владивостоке
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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Полиция ищет неизвестного, который разрисовал постамент памятника Владимиру Ленину во Владивостоке.
"В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин разрисовал постамент памятника, расположенный на Партизанском проспекте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности граждан, причастных к совершению правонарушения", - говорится в сообщении краевого УМВД.
Как отмечает местное отделение КПРФ, неизвестный написал на памятнике Владимиру Ленину "убийца" и закрасил табличку. Также сообщается, что позже злоумышленник разбил камнем окно в здании комитета партии.
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