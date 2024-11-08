https://ria.ru/20241108/pamyatnik-1982590502.html

Во Владивостоке осквернили памятник Ленину

Во Владивостоке осквернили памятник Ленину - РИА Новости, 08.11.2024

Во Владивостоке осквернили памятник Ленину

Полиция ищет неизвестного, который разрисовал постамент памятника Владимиру Ленину во Владивостоке. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:25

2024-11-08T09:25

2024-11-08T15:04

происшествия

владивосток

ленинский район

владимир ленин (владимир ульянов)

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ВЛАДИВОСТОК, 8 ноя - РИА Новости. Полиция ищет неизвестного, который разрисовал постамент памятника Владимиру Ленину во Владивостоке. "В дежурную часть отдела полиции Ленинского района поступило сообщение о том, что неизвестный гражданин разрисовал постамент памятника, расположенный на Партизанском проспекте. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются личности граждан, причастных к совершению правонарушения", - говорится в сообщении краевого УМВД. Как отмечает местное отделение КПРФ, неизвестный написал на памятнике Владимиру Ленину "убийца" и закрасил табличку. Также сообщается, что позже злоумышленник разбил камнем окно в здании комитета партии.

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владивосток

ленинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, владивосток, ленинский район, владимир ленин (владимир ульянов), кпрф