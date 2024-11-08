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Командир "Эспаньолы" объяснил, почему Лондон ввел санкции против бригады - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
03:14 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/orlov-1982567364.html
Командир "Эспаньолы" объяснил, почему Лондон ввел санкции против бригады
Командир "Эспаньолы" объяснил, почему Лондон ввел санкции против бригады - РИА Новости, 08.11.2024
Командир "Эспаньолы" объяснил, почему Лондон ввел санкции против бригады
Командир добровольческой бригады "Эспаньола" Станислав Орлов, против которого Британия ввела санкции, заявил РИА Новости, что для бойцов подразделения это... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T03:14
2024-11-08T03:14
специальная военная операция на украине
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владимир путин
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Командир добровольческой бригады "Эспаньола" Станислав Орлов, против которого Британия ввела санкции, заявил РИА Новости, что для бойцов подразделения это честь, а одной из причин, по его мнению, стало то, что они уничтожили много иностранных наемников. Лондон внес в санкционный список подразделение "Эспаньола", в том числе командира бригады, которая была сформирована из фанатов различных российских клубов. Орлов заявил, что на этот шаг британских властей они никак не реагируют. "Это для нас прежде всего оценка нашей деятельности и также деятельности "Эспаньолы" в целом - что из небольшого отряда футбольных фанатов мы выросли в большую профессиональную военную организацию", - отметил он. По его мнению, санкции введены из-за того, что "Эспаньола" смогла уничтожить большое количество наемников и нарушить планы ВСУ, как в том, что касается Часова Яра, "который на днях падет, так и касательно других участков фронта". "Так что верной дорогой идем, друзья. Для нас это честь", - подчеркнул он. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20241108/narkotiki-1982567164.html
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россия, лондон, москва, владимир путин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Лондон, Москва, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Командир "Эспаньолы" объяснил, почему Лондон ввел санкции против бригады

Орлов: Лондон ввел санкции против "Эспаньолы" из--за уничтожения наемников

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкШеврон батальона "Эспаньола"
Шеврон батальона Эспаньола - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Шеврон батальона "Эспаньола". Архивное фото
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Командир добровольческой бригады "Эспаньола" Станислав Орлов, против которого Британия ввела санкции, заявил РИА Новости, что для бойцов подразделения это честь, а одной из причин, по его мнению, стало то, что они уничтожили много иностранных наемников.
Лондон внес в санкционный список подразделение "Эспаньола", в том числе командира бригады, которая была сформирована из фанатов различных российских клубов.
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Орлов заявил, что на этот шаг британских властей они никак не реагируют. "Это для нас прежде всего оценка нашей деятельности и также деятельности "Эспаньолы" в целом - что из небольшого отряда футбольных фанатов мы выросли в большую профессиональную военную организацию", - отметил он.
По его мнению, санкции введены из-за того, что "Эспаньола" смогла уничтожить большое количество наемников и нарушить планы ВСУ, как в том, что касается Часова Яра, "который на днях падет, так и касательно других участков фронта".
"Так что верной дорогой идем, друзья. Для нас это честь", - подчеркнул он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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