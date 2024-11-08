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США выйдут из конфликта на Украине, уверен Орбан - РИА Новости, 08.11.2024
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13:58 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/orban-1982651507.html
США выйдут из конфликта на Украине, уверен Орбан
США выйдут из конфликта на Украине, уверен Орбан - РИА Новости, 08.11.2024
США выйдут из конфликта на Украине, уверен Орбан
США после победы на президентских выборах Дональда Трампа выйдут из конфликта на Украине, где ситуация на фронте однозначно демонстрирует военное поражение... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:58
2024-11-08T13:58
в мире
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киев
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БУДАПЕШТ, 8 ноя - РИА Новости. США после победы на президентских выборах Дональда Трампа выйдут из конфликта на Украине, где ситуация на фронте однозначно демонстрирует военное поражение Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Ситуация на фронте очевидна - военное поражение (Украины - ред.). Американцы выйдут из этого... (конфликта - ред.), не будут его поощрять, не будут говорить, что война - это хорошо. О Дональде Трампе говорили много, в том числе те, кому он не нравится, но одно не ставится под сомнение: он не начинает войны. Потому что он настоящий бизнесмен, который полагает, что дела идут хорошо, когда нет войны", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth. Венгерский премьер также высказал мнение, что в случае победы Трампа на выборах в 2020 году конфликт на Украине бы не начался, потому что тот "заключил бы все необходимые договоры". Ранее Орбан заявил, что в ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Украине и дальнейшего финансирования военной помощи Киеву после победы Трампа, который анонсировал сокращение денежных потоков со стороны Вашингтона, а европейцы все меньше готовы финансировать конфликт, цели которого для них не понятны.
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в мире, украина, киев, сша, дональд трамп, виктор орбан, евросоюз, выборы президента сша — 2024
В мире, Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Виктор Орбан, Евросоюз, Выборы президента США — 2024
США выйдут из конфликта на Украине, уверен Орбан

Премьер Венгрии Орбан: США после победы Трампа выйдут из конфликта на Украине

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
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БУДАПЕШТ, 8 ноя - РИА Новости. США после победы на президентских выборах Дональда Трампа выйдут из конфликта на Украине, где ситуация на фронте однозначно демонстрирует военное поражение Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Ситуация на фронте очевидна - военное поражение (Украины - ред.). Американцы выйдут из этого... (конфликта - ред.), не будут его поощрять, не будут говорить, что война - это хорошо. О Дональде Трампе говорили много, в том числе те, кому он не нравится, но одно не ставится под сомнение: он не начинает войны. Потому что он настоящий бизнесмен, который полагает, что дела идут хорошо, когда нет войны", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер также высказал мнение, что в случае победы Трампа на выборах в 2020 году конфликт на Украине бы не начался, потому что тот "заключил бы все необходимые договоры".
Ранее Орбан заявил, что в ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Украине и дальнейшего финансирования военной помощи Киеву после победы Трампа, который анонсировал сокращение денежных потоков со стороны Вашингтона, а европейцы все меньше готовы финансировать конфликт, цели которого для них не понятны.
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