США выйдут из конфликта на Украине, уверен Орбан
Премьер Венгрии Орбан: США после победы Трампа выйдут из конфликта на Украине
© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время пресс-конференции в рамках саммита Европейского политического сообщества в Будапеште
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БУДАПЕШТ, 8 ноя - РИА Новости. США после победы на президентских выборах Дональда Трампа выйдут из конфликта на Украине, где ситуация на фронте однозначно демонстрирует военное поражение Киева, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Ситуация на фронте очевидна - военное поражение (Украины - ред.). Американцы выйдут из этого... (конфликта - ред.), не будут его поощрять, не будут говорить, что война - это хорошо. О Дональде Трампе говорили много, в том числе те, кому он не нравится, но одно не ставится под сомнение: он не начинает войны. Потому что он настоящий бизнесмен, который полагает, что дела идут хорошо, когда нет войны", - сказал Орбан в эфире радио Kossuth.
Венгерский премьер также высказал мнение, что в случае победы Трампа на выборах в 2020 году конфликт на Украине бы не начался, потому что тот "заключил бы все необходимые договоры".
Ранее Орбан заявил, что в ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Украине и дальнейшего финансирования военной помощи Киеву после победы Трампа, который анонсировал сокращение денежных потоков со стороны Вашингтона, а европейцы все меньше готовы финансировать конфликт, цели которого для них не понятны.