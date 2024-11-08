https://ria.ru/20241108/orban-1982561603.html

Орбан заявил о сомнениях в ЕС по поводу помощи Украине из-за победы Трампа

Орбан заявил о сомнениях в ЕС по поводу помощи Украине из-за победы Трампа - РИА Новости, 08.11.2024

Орбан заявил о сомнениях в ЕС по поводу помощи Украине из-за победы Трампа

В ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Украине и дальнейшего финансирования военной помощи Киеву после победы на президентских выборах в РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T01:18

2024-11-08T01:18

2024-11-08T01:18

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БУДАПЕШТ, 8 ноя - РИА Новости. В ЕС есть сомнения по поводу кредита на 50 миллиардов долларов Украине и дальнейшего финансирования военной помощи Киеву после победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, который анонсировал сокращение денежных потоков со стороны Вашингтона, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. "Вопрос в том, что если Америка в будущем перестанет участвовать в финансировании (Украины - ред.), то как Европа может финансировать сама и готовы ли мы это делать, все ли мы готовы это делать или лишь некоторые. Это причина по которой пакет в 50 миллиардов долларов сейчас на повестке дня. Потому что это продолжающийся процесс, у нас есть сомнения по его реализации. Так что это открытый вопрос особенно после выборов в США", - сказал Орбан на пресс-конференции после саммита Европейского политсообщества в Будапеште. По его словам, после победы Трампа "обострился" также вопрос о долгосрочной поддержке Украины, поскольку "очевидно, что 50 миллиардов долларов недостаточно". "Поступают запросы о новых пакетах. Кто их будет финансировать? Какая страна? Кто будет за это платить? Какая нация готова это проинвестировать? Это дело Европы, мы должны это обсуждать, что мы и делаем и должны продолжать делать", - отметил Орбан. Венгерский премьер подчеркнул, что "европейцы все меньше и меньше готовы" финансировать конфликт, цели которого дня них непонятны.

https://ria.ru/20241108/zelenskiy-1982558727.html

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в мире, украина, венгрия, сша, виктор орбан, дональд трамп, евросоюз, выборы президента сша — 2024