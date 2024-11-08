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Львова-Белова одобрила ярославский опыт профилактики социального сиротства
Львова-Белова одобрила ярославский опыт профилактики социального сиротства - РИА Новости, 08.11.2024
Львова-Белова одобрила ярославский опыт профилактики социального сиротства
Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова положительно оценила опыт профилактики социального сиротства в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T21:02
2024-11-08T21:02
2024-11-08T21:02
ярославская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова положительно оценила опыт профилактики социального сиротства в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона. Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил вопросы профилактики социального сиротства с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой. "Социальная сфера – одно из ключевых направлений нашей работы. Для нас крайне важно, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье и был окружен заботой и вниманием", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства. После встречи губернатор сообщил, что Львова-Белова предложила создать в Ярославской области специальную комиссию, которая проверит возможность возвращения детей из учреждений к родным. По словам губернатора, правительство региона рассмотрит эту и другие рекомендации детского омбудсмена. "Мария Львова-Белова прибыла в регион в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства и положительно оценила эту работу правительства области", - говорится в сообщении. В частности, омбудсмен подчеркнула, что "у региона есть все возможности, чтобы войти в десятку лучших в стране по этому направлению". Сообщается, что в Ярославской области правительством региона реализуется программа "Семья и дети Ярославии", принят Социальный кодекс, определяющий меры соцподдержки для различных категорий граждан, создана необходимая инфраструктура медицинских, образовательных, социозащитных учреждений для работы с семьей. В рамках профилактики социального сиротства при взаимодействии с профильными структурами правительства региона внедряют новые формы работы, например, службы медиации и примирения. Их в регионе уже 262.
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ярославская область, россия, мария львова-белова, михаил евраев
Ярославская область, Ярославская область, Россия, Мария Львова-Белова, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя - РИА Новости. Детский омбудсмен РФ Мария Львова-Белова положительно оценила опыт профилактики социального сиротства в Ярославской области, сообщает пресс-служба правительства региона.
Сообщается, что губернатор Ярославской области Михаил Евраев обсудил вопросы профилактики социального сиротства с уполномоченным при президенте России по правам ребенка Марией Львовой-Беловой.
"Социальная сфера – одно из ключевых направлений нашей работы. Для нас крайне важно, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье и был окружен заботой и вниманием", - цитирует Евраева пресс-служба областного правительства.
После встречи губернатор сообщил, что Львова-Белова предложила создать в Ярославской области специальную комиссию, которая проверит возможность возвращения детей из учреждений к родным. По словам губернатора, правительство региона рассмотрит эту и другие рекомендации детского омбудсмена.
"Мария Львова-Белова прибыла в регион в рамках Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства и положительно оценила эту работу правительства области", - говорится в сообщении. В частности, омбудсмен подчеркнула, что "у региона есть все возможности, чтобы войти в десятку лучших в стране по этому направлению".
Сообщается, что в Ярославской области правительством региона реализуется программа "Семья и дети Ярославии", принят Социальный кодекс, определяющий меры соцподдержки для различных категорий граждан, создана необходимая инфраструктура медицинских, образовательных, социозащитных учреждений для работы с семьей. В рамках профилактики социального сиротства при взаимодействии с профильными структурами правительства региона внедряют новые формы работы, например, службы медиации и примирения. Их в регионе уже 262.