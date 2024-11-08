https://ria.ru/20241108/ocheredi-1982773591.html

Калужские власти рассказали об очередях за билетами на "Щелкунчика"

Калужские власти рассказали об очередях за билетами на "Щелкунчика" - РИА Новости, 08.11.2024

Калужские власти рассказали об очередях за билетами на "Щелкунчика"

Очереди за билетами на новогодние спектакли в Калужском областном драматическом театре ежегодно образуются в день старта продаж, но если потребуется, театр... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T23:26

2024-11-08T23:26

2024-11-08T23:26

культура

общество

калужская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766769287_0:277:2657:1772_1920x0_80_0_0_0f76297b476fa527361a2e13e93f8149.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя – РИА Новости. Очереди за билетами на новогодние спектакли в Калужском областном драматическом театре ежегодно образуются в день старта продаж, но если потребуется, театр увеличит число показов вызвавшего ажиотаж спектакля "Щелкунчик", сообщили РИА Новости в министерстве культуры региона. На своей странице в соцсети "ВКонтакте" Калужский областной драматический театр опубликовал сообщение о том, что продажа билетов на новогодний спектакль "Щелкунчик" начнется в кассе 8 ноября с 12.00 и только через кассу. А 9 ноября с 12.00 начнется онлайн продажа на те же сеансы. В день продаж в соцсетях появились видео и фото длинных очередей за билетами "Щелкунчик". На фото очередь выходит на улицу, а на видео люди возмущаются тем, что кассир продала в одни руки 50 билетов. На странице театра во "Вконтакте" люди опасаются, что все лучшие билеты продадут в первый же день, а в онлайн-продаже будут доступны лишь остатки. "В день старта продаж билетов на новогодний спектакль традиционно образуется очередь из желающих их приобрести. В свою очередь театр старается прислушиваться к зрителям: открываются дополнительные сеансы, и с каждым годом количество новогодних сеансов только увеличивается. Например, в этом году запланировано порядка 62 сеансов", - рассказали агентству в региональном минкульте. Там отметили - если мест будет не хватать, театр рассмотрит возможность объявить о дополнительных сеансах. "В этом году театр решил попробовать в один день дать старт продаж билетов в кассе, а на следующий день уже вывести продажи через интернет. Такой вариант просили сделать сами зрители, потому что, когда человек стоит в кассе и выбирает билеты, в этот момент могут эти самые же билеты приобрести онлайн", - подчеркнули в минкульте. Отмечается, что количество купленных билетов конкретно одним зрителям не контролируется, потому что человек может быть как родителем, приобретающим билеты для семьи, так и учителем, который приехал приобрести билеты для класса.

https://ria.ru/20241025/balet-1980087975.html

https://ria.ru/20241028/puteshestvie-1980490857.html

калужская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, калужская область