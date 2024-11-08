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При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель - РИА Новости, 08.11.2024
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по поселку Железная Балка в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:37
2024-11-08T15:37
2024-11-08T15:37
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Мирный житель получил ранения в результате вооруженной агрессии со стороны украинских войск по поселку Железная Балка в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооруженной агрессии в поселке Железная Балка ранен мирный горловчанин", - говорится в сообщении мэра в Telegram-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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донецк, иван приходько, горловка, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Иван Приходько, Горловка, Донецкая Народная Республика, Происшествия
При украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель
Приходько: при украинском обстреле Горловки пострадал мирный житель