https://ria.ru/20241108/obstrel-1982673302.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 08.11.2024

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска в пятницу выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:00

2024-11-08T15:00

2024-11-08T15:48

специальная военная операция на украине

горловка

макеевка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 8 янв – РИА Новости. Украинские войска в пятницу выпустили восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщили в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "После 00.00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 07.30 – населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): два снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, ВСУ с 13.40 по 13.50 выпустили по Никитовскому району Горловки еще шесть снарядов калибром 155 миллиметров. Помимо этого, ВСУ выпустили три снаряда по Макеевке, сообщает ведомство. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 12.00 - населенный пункт Сухая Балка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении СЦКК. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Макеевка - город-спутник Донецка, прилегающий к нему с северо-востока. В 2014 году население Макеевки насчитывало около 350 тысяч человек. Червоногвардейский район находится в западной части города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Двадцать четвертого февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

https://ria.ru/20240318/donbass-1933243858.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

макеевка

донецкая народная республика

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горловка, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия