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В Минкультуры осудили смену национальности русских живописцев в Европе - РИА Новости, 08.11.2024
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21:22 08.11.2024 (обновлено: 21:28 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/obryvalin-1982765972.html
В Минкультуры осудили смену национальности русских живописцев в Европе
В Минкультуры осудили смену национальности русских живописцев в Европе - РИА Новости, 08.11.2024
В Минкультуры осудили смену национальности русских живописцев в Европе
Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин назвал преступлением в адрес мировой культуры и науки "изменения" национальности русских живописцев... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T21:22
2024-11-08T21:28
россия
европа
лондон
илья репин
иван айвазовский
сергей обрывалин
третьяковская галерея
русский музей
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин назвал преступлением в адрес мировой культуры и науки "изменения" национальности русских живописцев Ильи Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи в Европе. Обрывалин напомнил о случаях переименования шедевра Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в Национальной галерее в Лондоне и "изменения" национальности известных русских живописцев Ильи Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи сотрудниками Метрополитен-музея. "Ужасает, что институции такого уровня позволяют себе подобные поистине преступные действия в адрес мировой культуры и науки. Каждый посетитель музея в России не сомневается в достоверности увиденного. Жаль, что правительства стран Европы и США лишают своих граждан врожденного права на правду", - заявил Обрывалин в ходе своего выступления на встрече министров культуры стран "Группы двадцати" в Бразилии, слова которого цитирует пресс-служба ведомства. По его словам, несмотря на бесперспективные попытки западных стран отменить культуру России, российское культурное наследие продолжает быть востребовано в мире. Он отметил, что ежегодно реализуется более 150 выставочных проектов российских музеев за рубежом. В настоящее время в Пекине и других городах Китая Третьяковская галерея и Русский музей проводят выставки шедевров русского искусства. Замглавы ведомства также подчеркнул, что недавно с успехом завершились масштабные гастроли Большого и Мариинского театров в Шанхае. Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи, а позднее стали относить к таким Илью Репина и Ивана Айвазовского. Айвазовский и Репин родились во времена Российском империи в Феодосии и Чугуеве соответственно.
https://ria.ru/20240520/otmena-1944110653.html
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россия, европа, лондон, илья репин, иван айвазовский, сергей обрывалин, третьяковская галерея, русский музей, мариинский театр, в мире
Россия, Европа, Лондон, Илья Репин, Иван Айвазовский, Сергей Обрывалин, Третьяковская галерея, Русский музей, Мариинский театр, В мире
В Минкультуры осудили смену национальности русских живописцев в Европе

Обрывалин назвал преступлением смену национальности русских живописцев в Европе

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкВыставка Ильи Репина в Третьяковской галерее
Выставка Ильи Репина в Третьяковской галерее - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Выставка Ильи Репина в Третьяковской галерее. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин назвал преступлением в адрес мировой культуры и науки "изменения" национальности русских живописцев Ильи Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи в Европе.
Обрывалин напомнил о случаях переименования шедевра Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в Национальной галерее в Лондоне и "изменения" национальности известных русских живописцев Ильи Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи сотрудниками Метрополитен-музея.
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20 мая, 09:10
"Ужасает, что институции такого уровня позволяют себе подобные поистине преступные действия в адрес мировой культуры и науки. Каждый посетитель музея в России не сомневается в достоверности увиденного. Жаль, что правительства стран Европы и США лишают своих граждан врожденного права на правду", - заявил Обрывалин в ходе своего выступления на встрече министров культуры стран "Группы двадцати" в Бразилии, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.
По его словам, несмотря на бесперспективные попытки западных стран отменить культуру России, российское культурное наследие продолжает быть востребовано в мире.
Он отметил, что ежегодно реализуется более 150 выставочных проектов российских музеев за рубежом. В настоящее время в Пекине и других городах Китая Третьяковская галерея и Русский музей проводят выставки шедевров русского искусства. Замглавы ведомства также подчеркнул, что недавно с успехом завершились масштабные гастроли Большого и Мариинского театров в Шанхае.
Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи, а позднее стали относить к таким Илью Репина и Ивана Айвазовского. Айвазовский и Репин родились во времена Российском империи в Феодосии и Чугуеве соответственно.
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6 марта, 07:42
 
РоссияЕвропаЛондонИлья РепинИван АйвазовскийСергей ОбрывалинТретьяковская галереяРусский музейМариинский театрВ мире
 
 
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