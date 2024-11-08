В Минкультуры осудили смену национальности русских живописцев в Европе
Обрывалин назвал преступлением смену национальности русских живописцев в Европе
Выставка Ильи Репина в Третьяковской галерее. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Первый заместитель министра культуры РФ Сергей Обрывалин назвал преступлением в адрес мировой культуры и науки "изменения" национальности русских живописцев Ильи Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи в Европе.
Обрывалин напомнил о случаях переименования шедевра Эдгара Дега "Русские танцовщицы" в Национальной галерее в Лондоне и "изменения" национальности известных русских живописцев Ильи Репина, Ивана Айвазовского и Архипа Куинджи сотрудниками Метрополитен-музея.
"Ужасает, что институции такого уровня позволяют себе подобные поистине преступные действия в адрес мировой культуры и науки. Каждый посетитель музея в России не сомневается в достоверности увиденного. Жаль, что правительства стран Европы и США лишают своих граждан врожденного права на правду", - заявил Обрывалин в ходе своего выступления на встрече министров культуры стран "Группы двадцати" в Бразилии, слова которого цитирует пресс-служба ведомства.
По его словам, несмотря на бесперспективные попытки западных стран отменить культуру России, российское культурное наследие продолжает быть востребовано в мире.
Он отметил, что ежегодно реализуется более 150 выставочных проектов российских музеев за рубежом. В настоящее время в Пекине и других городах Китая Третьяковская галерея и Русский музей проводят выставки шедевров русского искусства. Замглавы ведомства также подчеркнул, что недавно с успехом завершились масштабные гастроли Большого и Мариинского театров в Шанхае.
Ранее Метрополитен-музей объявил украинским художником Архипа Куинджи, а позднее стали относить к таким Илью Репина и Ивана Айвазовского. Айвазовский и Репин родились во времена Российском империи в Феодосии и Чугуеве соответственно.