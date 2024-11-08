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В России признали нежелательной деятельность украинской НПО ZMINA - РИА Новости, 08.11.2024
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08:26 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/npo-1982582237.html
В России признали нежелательной деятельность украинской НПО ZMINA
В России признали нежелательной деятельность украинской НПО ZMINA - РИА Новости, 08.11.2024
В России признали нежелательной деятельность украинской НПО ZMINA
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской НПО ZMINA, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T08:26
2024-11-08T08:26
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской НПО ZMINA, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Центр інформаціï про права людини", другое используемое наименование – "Центр прав людини ZMINA" (Украина)", - говорится в сообщении. Уточняется, что НПО занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, в том числе посредством инспирирования национально-сепаратистских настроений. С начала специальной военной операции организация активно участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту и международной блокаде страны. Деятельность центра финансируется госдепартаментом США, правительствами Великобритании, Нидерландов, Чехии, Швейцарии, а также рядом неправительственных структур, в том числе People In Need (Чехия) и Freedom House (США). Они также признаны в России нежелательными, отмечается в релизе.
https://ria.ru/20241031/perechen--1981206699.html
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в мире, россия, сша, чехия, генеральная прокуратура рф, freedom house, украина
В мире, Россия, США, Чехия, Генеральная прокуратура РФ, Freedom House, Украина
В России признали нежелательной деятельность украинской НПО ZMINA

ГП признала деятельность украинской НПО "Центр прав людини ZMINA" нежелательной

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание генеральной прокуратуры РФ в Москве
Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание генеральной прокуратуры РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской НПО ZMINA, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Центр інформаціï про права людини", другое используемое наименование – "Центр прав людини ZMINA" (Украина)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что НПО занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, в том числе посредством инспирирования национально-сепаратистских настроений.
С начала специальной военной операции организация активно участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту и международной блокаде страны.
Деятельность центра финансируется госдепартаментом США, правительствами Великобритании, Нидерландов, Чехии, Швейцарии, а также рядом неправительственных структур, в том числе People In Need (Чехия) и Freedom House (США). Они также признаны в России нежелательными, отмечается в релизе.
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