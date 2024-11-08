https://ria.ru/20241108/npo-1982582237.html

В России признали нежелательной деятельность украинской НПО ZMINA

В России признали нежелательной деятельность украинской НПО ZMINA - РИА Новости, 08.11.2024

В России признали нежелательной деятельность украинской НПО ZMINA

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской НПО ZMINA, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T08:26

2024-11-08T08:26

2024-11-08T08:26

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность в России украинской НПО ZMINA, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "Генпрокуратурой России принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации "Центр інформаціï про права людини", другое используемое наименование – "Центр прав людини ZMINA" (Украина)", - говорится в сообщении. Уточняется, что НПО занимается дискредитацией внутренней и внешней политики России, пытается создавать условия для дестабилизации общественно-политической обстановки в стране, в том числе посредством инспирирования национально-сепаратистских настроений. С начала специальной военной операции организация активно участвует в продвижении политики недружественных государств по российско-украинскому конфликту и международной блокаде страны. Деятельность центра финансируется госдепартаментом США, правительствами Великобритании, Нидерландов, Чехии, Швейцарии, а также рядом неправительственных структур, в том числе People In Need (Чехия) и Freedom House (США). Они также признаны в России нежелательными, отмечается в релизе.

https://ria.ru/20241031/perechen--1981206699.html

https://ria.ru/20240913/belsat-1972428685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, сша, чехия, генеральная прокуратура рф, freedom house, украина