Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предупредили о фальшивых акциях мошенников в период распродаж - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:44 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/nemkin-1982568121.html
В Госдуме предупредили о фальшивых акциях мошенников в период распродаж
В Госдуме предупредили о фальшивых акциях мошенников в период распродаж - РИА Новости, 08.11.2024
В Госдуме предупредили о фальшивых акциях мошенников в период распродаж
В период распродаж мошенники могут создавать поддельные интернет-магазины и проводить фальшивые акции, предупредил член комитета ГД по информполитике Антон... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T03:44
2024-11-08T03:44
общество
технологии
антон немкин (депутат)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911189722_0:0:3248:1828_1920x0_80_0_0_645c26b2306c82bdbcc36833a52372d2.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В период распродаж мошенники могут создавать поддельные интернет-магазины и проводить фальшивые акции, предупредил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "В период распродаж мошенники активно используют различные схемы, чтобы обмануть покупателей, которые в погоне за выгодными покупками далеко не всегда сохраняют бдительность в сети. Одной из популярных схем является создание поддельных интернет-магазинов и фальшивых акций", - сказал он РИА Новости. Депутат рассказал, что злоумышленники запускают сайты, копирующие дизайн известных брендов и заманивающие очень низкими ценами. "Пользователи, стремясь не упустить "выгодное предложение", оставляют данные банковских карт и совершают оплату, но товар не поступает, а сайт вскоре исчезает. Важно также помнить об уловках с фальшивыми скидочными купонами, когда мошенники отправляют ссылки на якобы уникальные коды, требуя за активацию символическую предоплату или указание личных данных", - добавил парламентарий. При этом, Немкин отметил, что другой распространенный прием — фишинг через социальные сети, мессенджеры и электронные письма. Он отметил, что мошенники рассылают сообщения с предложениями о больших скидках и акциях, которые требуют перехода по ссылке. Перейдя по ней, пользователи попадают на поддельные страницы, где их просят ввести данные для входа на популярные торговые платформы или данные банковской карты. Эти данные, по словам депутата, затем используются для кражи средств или взлома аккаунтов. "Мошенники также могут обещать бесплатные подарки или акции, которые якобы достанутся только первым "удачливым" пользователям, что создает ощущение спешки и склоняет к необдуманным действиям", - подчеркнул Немкин. Помимо этого, мошенники могут использовать приемы, связанные с фейковыми отзывами и фальшивыми рекомендациями, рассказал депутат. "В преддверии распродаж они публикуют поддельные отзывы о товарах на форумах, в социальных сетях и даже на некоторых торговых платформах, чтобы создать впечатление популярности и надежности. Потенциальные покупатели, увидев положительные комментарии, могут выбрать несуществующий или сомнительный товар, не задумываясь о том, что он может оказаться подделкой", - добавил депутат. Немкин посоветовал пользователям внимательно проверять сайты, сравнивать цены и не переходить по подозрительным ссылкам из непроверенных источников.
https://ria.ru/20240923/gosduma-1974151678.html
https://ria.ru/20241005/moshennichestvo-1976468075.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/16/1911189722_517:0:3248:2048_1920x0_80_0_0_5b963a1d758c4fe10384bf691af714e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф
Общество, Технологии, Антон Немкин (депутат), Госдума РФ
В Госдуме предупредили о фальшивых акциях мошенников в период распродаж

Немкин: в период распродаж мошенники могут проводить фальшивые акции

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРеклама в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" в Москве во время акции "Черная пятница"
Реклама в торгово-развлекательном центре Афимолл Сити в Москве во время акции Черная пятница - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Реклама в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" в Москве во время акции "Черная пятница". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В период распродаж мошенники могут создавать поддельные интернет-магазины и проводить фальшивые акции, предупредил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин.
"В период распродаж мошенники активно используют различные схемы, чтобы обмануть покупателей, которые в погоне за выгодными покупками далеко не всегда сохраняют бдительность в сети. Одной из популярных схем является создание поддельных интернет-магазинов и фальшивых акций", - сказал он РИА Новости.
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
В Госдуме предупредили о мошенничестве с благотворительными фондами
23 сентября, 02:20
Депутат рассказал, что злоумышленники запускают сайты, копирующие дизайн известных брендов и заманивающие очень низкими ценами.
"Пользователи, стремясь не упустить "выгодное предложение", оставляют данные банковских карт и совершают оплату, но товар не поступает, а сайт вскоре исчезает. Важно также помнить об уловках с фальшивыми скидочными купонами, когда мошенники отправляют ссылки на якобы уникальные коды, требуя за активацию символическую предоплату или указание личных данных", - добавил парламентарий.
При этом, Немкин отметил, что другой распространенный прием — фишинг через социальные сети, мессенджеры и электронные письма. Он отметил, что мошенники рассылают сообщения с предложениями о больших скидках и акциях, которые требуют перехода по ссылке. Перейдя по ней, пользователи попадают на поддельные страницы, где их просят ввести данные для входа на популярные торговые платформы или данные банковской карты. Эти данные, по словам депутата, затем используются для кражи средств или взлома аккаунтов.
"Мошенники также могут обещать бесплатные подарки или акции, которые якобы достанутся только первым "удачливым" пользователям, что создает ощущение спешки и склоняет к необдуманным действиям", - подчеркнул Немкин.
Помимо этого, мошенники могут использовать приемы, связанные с фейковыми отзывами и фальшивыми рекомендациями, рассказал депутат.
"В преддверии распродаж они публикуют поддельные отзывы о товарах на форумах, в социальных сетях и даже на некоторых торговых платформах, чтобы создать впечатление популярности и надежности. Потенциальные покупатели, увидев положительные комментарии, могут выбрать несуществующий или сомнительный товар, не задумываясь о том, что он может оказаться подделкой", - добавил депутат.
Немкин посоветовал пользователям внимательно проверять сайты, сравнивать цены и не переходить по подозрительным ссылкам из непроверенных источников.
Девушка использует смартфон в вагоне метро - РИА Новости, 1920, 05.10.2024
В ГД предупредили об атаках мошенников в Сети под предлогом записи к врачу
5 октября, 02:36
 
ОбществоТехнологииАнтон Немкин (депутат)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала