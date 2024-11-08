https://ria.ru/20241108/nemkin-1982568121.html

В Госдуме предупредили о фальшивых акциях мошенников в период распродаж

В Госдуме предупредили о фальшивых акциях мошенников в период распродаж - РИА Новости, 08.11.2024

В Госдуме предупредили о фальшивых акциях мошенников в период распродаж

В период распродаж мошенники могут создавать поддельные интернет-магазины и проводить фальшивые акции, предупредил член комитета ГД по информполитике Антон... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T03:44

2024-11-08T03:44

2024-11-08T03:44

общество

технологии

антон немкин (депутат)

госдума рф

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. В период распродаж мошенники могут создавать поддельные интернет-магазины и проводить фальшивые акции, предупредил член комитета ГД по информполитике Антон Немкин. "В период распродаж мошенники активно используют различные схемы, чтобы обмануть покупателей, которые в погоне за выгодными покупками далеко не всегда сохраняют бдительность в сети. Одной из популярных схем является создание поддельных интернет-магазинов и фальшивых акций", - сказал он РИА Новости. Депутат рассказал, что злоумышленники запускают сайты, копирующие дизайн известных брендов и заманивающие очень низкими ценами. "Пользователи, стремясь не упустить "выгодное предложение", оставляют данные банковских карт и совершают оплату, но товар не поступает, а сайт вскоре исчезает. Важно также помнить об уловках с фальшивыми скидочными купонами, когда мошенники отправляют ссылки на якобы уникальные коды, требуя за активацию символическую предоплату или указание личных данных", - добавил парламентарий. При этом, Немкин отметил, что другой распространенный прием — фишинг через социальные сети, мессенджеры и электронные письма. Он отметил, что мошенники рассылают сообщения с предложениями о больших скидках и акциях, которые требуют перехода по ссылке. Перейдя по ней, пользователи попадают на поддельные страницы, где их просят ввести данные для входа на популярные торговые платформы или данные банковской карты. Эти данные, по словам депутата, затем используются для кражи средств или взлома аккаунтов. "Мошенники также могут обещать бесплатные подарки или акции, которые якобы достанутся только первым "удачливым" пользователям, что создает ощущение спешки и склоняет к необдуманным действиям", - подчеркнул Немкин. Помимо этого, мошенники могут использовать приемы, связанные с фейковыми отзывами и фальшивыми рекомендациями, рассказал депутат. "В преддверии распродаж они публикуют поддельные отзывы о товарах на форумах, в социальных сетях и даже на некоторых торговых платформах, чтобы создать впечатление популярности и надежности. Потенциальные покупатели, увидев положительные комментарии, могут выбрать несуществующий или сомнительный товар, не задумываясь о том, что он может оказаться подделкой", - добавил депутат. Немкин посоветовал пользователям внимательно проверять сайты, сравнивать цены и не переходить по подозрительным ссылкам из непроверенных источников.

https://ria.ru/20240923/gosduma-1974151678.html

https://ria.ru/20241005/moshennichestvo-1976468075.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, технологии, антон немкин (депутат), госдума рф