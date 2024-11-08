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Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя в конце года
Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя в конце года - РИА Новости, 08.11.2024
Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя в конце года
Россияне будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря, поскольку выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря, последний рабочий... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T02:57
2024-11-08T02:57
2024-11-08T02:57
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россияне будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря, поскольку выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря, последний рабочий день года не будет сокращенным, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова. "В соответствии с постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря", - сказала Владимирова. Она отметила, что при этом рабочий день 28 декабря не будет сокращенным. Благодаря переносу россияне будут отдыхать 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января; 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.
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общество, россия, headhunter, праздники
Общество, Россия, HeadHunter, Праздники
Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя в конце года
Россияне будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря