https://ria.ru/20241108/nedelya-1982566828.html

Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя в конце года

Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя в конце года - РИА Новости, 08.11.2024

Россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя в конце года

Россияне будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря, поскольку выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря, последний рабочий... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T02:57

2024-11-08T02:57

2024-11-08T02:57

общество

россия

headhunter

праздники

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Россияне будут работать шесть дней на неделе 23-29 декабря, поскольку выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря, последний рабочий день года не будет сокращенным, рассказала РИА Новости эксперт HeadHunter по трудовому праву Ольга Владимирова. "В соответствии с постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2024 году" выходной день переносится с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря", - сказала Владимирова. Она отметила, что при этом рабочий день 28 декабря не будет сокращенным. Благодаря переносу россияне будут отдыхать 11 дней подряд - с 29 декабря по 8 января; 31 декабря стало выходным после переноса на этот день выходного с 7 января этого года.

https://ria.ru/20241108/duma-1982565370.html

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общество, россия, headhunter, праздники