https://ria.ru/20241108/nauka-1982255197.html

В России разработали новую технологию управления малыми спутниками

В России разработали новую технологию управления малыми спутниками - РИА Новости, 08.11.2024

В России разработали новую технологию управления малыми спутниками

Технологию эффективного управления малыми космическими аппаратами с солнечными батареями разработали ученые Самарского университета. По их мнению, ее применение РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:00

2024-11-08T09:00

2024-11-08T09:00

наука

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Технологию эффективного управления малыми космическими аппаратами с солнечными батареями разработали ученые Самарского университета. По их мнению, ее применение повысит качество дистанционного зондирования Земли. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом научном журнале Technologies.Малые космические аппараты (МКА) — это искусственные спутники Земли или межпланетные технические устройства, предназначенные для выполнения разных задач в космическом пространстве и обладающие относительно небольшой (по сравнению с остальными космическими аппаратами) массой.Ученые Самарского университета разрабатывают новые технологии эффективного управления малыми космическими аппаратами, чтобы те могли успешно выполнять задачи дистанционного зондирования Земли.Новые технологии должны учитывать разные источники помех, воздействующие на движение спутника. Для малых космических аппаратов с солнечными батареями один из таких факторов — температурный удар. Ранее исследователи Самарского университета уже разработали метод оценки опасности теплового удара для малых космических аппаратов.В последнее время ученые поставили перед собой цель разработать новую технологию управления такими аппаратами в условиях температурного удара, сообщил профессор кафедры космического машиностроения имени генерального конструктора Д.И. Козлова Самарского университета Андрей Седельников."Мы математически смоделировали деформацию солнечной панели при температурном ударе и создали новую технологию управления малым космическим аппаратом. А также доказали, что применение этой технологии позволит повысить эффективность дистанционного зондирования Земли", — рассказал он.По словам Седельникова, в решении задачи участвовала команда молодых аспирантов и студентов Самарского университета. В будущем исследователям предстоит разработать принцип управления малыми космическими аппаратами с учетом теплового удара, чтобы снизить его негативное влияние на качество снимков Земли из космоса.Самарский университет — участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20240711/sputnik-1958902044.html

https://ria.ru/20231101/nauka-1906179602.html

https://ria.ru/20241008/nauka-1976720198.html

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