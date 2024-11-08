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В России разработали новую технологию управления малыми спутниками - РИА Новости, 08.11.2024
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Наука
 
09:00 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/nauka-1982255197.html
В России разработали новую технологию управления малыми спутниками
В России разработали новую технологию управления малыми спутниками - РИА Новости, 08.11.2024
В России разработали новую технологию управления малыми спутниками
Технологию эффективного управления малыми космическими аппаратами с солнечными батареями разработали ученые Самарского университета. По их мнению, ее применение РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:00
2024-11-08T09:00
наука
самарский университет
наука
университетская наука
российские инновации
космос
россия
земля
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Технологию эффективного управления малыми космическими аппаратами с солнечными батареями разработали ученые Самарского университета. По их мнению, ее применение повысит качество дистанционного зондирования Земли. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом научном журнале Technologies.Малые космические аппараты (МКА) — это искусственные спутники Земли или межпланетные технические устройства, предназначенные для выполнения разных задач в космическом пространстве и обладающие относительно небольшой (по сравнению с остальными космическими аппаратами) массой.Ученые Самарского университета разрабатывают новые технологии эффективного управления малыми космическими аппаратами, чтобы те могли успешно выполнять задачи дистанционного зондирования Земли.Новые технологии должны учитывать разные источники помех, воздействующие на движение спутника. Для малых космических аппаратов с солнечными батареями один из таких факторов — температурный удар. Ранее исследователи Самарского университета уже разработали метод оценки опасности теплового удара для малых космических аппаратов.В последнее время ученые поставили перед собой цель разработать новую технологию управления такими аппаратами в условиях температурного удара, сообщил профессор кафедры космического машиностроения имени генерального конструктора Д.И. Козлова Самарского университета Андрей Седельников.&quot;Мы математически смоделировали деформацию солнечной панели при температурном ударе и создали новую технологию управления малым космическим аппаратом. А также доказали, что применение этой технологии позволит повысить эффективность дистанционного зондирования Земли&quot;, — рассказал он.По словам Седельникова, в решении задачи участвовала команда молодых аспирантов и студентов Самарского университета. В будущем исследователям предстоит разработать принцип управления малыми космическими аппаратами с учетом теплового удара, чтобы снизить его негативное влияние на качество снимков Земли из космоса.Самарский университет — участник российской государственной программы поддержки университетов "Приоритет-2030" национального проекта "Наука и университеты".
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самарский университет, наука, университетская наука, российские инновации, космос, россия, земля, технологическое лидерство, самара, космос - риа наука
Наука, Самарский университет, Наука, Университетская наука, Российские инновации, Космос, Россия, Земля, Технологическое лидерство, Самара, Космос - РИА Наука

В России разработали новую технологию управления малыми спутниками

© Getty Images / Michael DunningСпутник в космосе
Спутник в космосе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Getty Images / Michael Dunning
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Технологию эффективного управления малыми космическими аппаратами с солнечными батареями разработали ученые Самарского университета. По их мнению, ее применение повысит качество дистанционного зондирования Земли. Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом научном журнале Technologies.
Малые космические аппараты (МКА) — это искусственные спутники Земли или межпланетные технические устройства, предназначенные для выполнения разных задач в космическом пространстве и обладающие относительно небольшой (по сравнению с остальными космическими аппаратами) массой.
Ученые Самарского университета разрабатывают новые технологии эффективного управления малыми космическими аппаратами, чтобы те могли успешно выполнять задачи дистанционного зондирования Земли.
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В последнее время ученые поставили перед собой цель разработать новую технологию управления такими аппаратами в условиях температурного удара, сообщил профессор кафедры космического машиностроения имени генерального конструктора Д.И. Козлова Самарского университета Андрей Седельников.
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«

"Мы математически смоделировали деформацию солнечной панели при температурном ударе и создали новую технологию управления малым космическим аппаратом. А также доказали, что применение этой технологии позволит повысить эффективность дистанционного зондирования Земли", — рассказал он.

По словам Седельникова, в решении задачи участвовала команда молодых аспирантов и студентов Самарского университета. В будущем исследователям предстоит разработать принцип управления малыми космическими аппаратами с учетом теплового удара, чтобы снизить его негативное влияние на качество снимков Земли из космоса.
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НаукаСамарский университетНаукаУниверситетская наукаРоссийские инновацииКосмосРоссияЗемляТехнологическое лидерствоСамараКосмос - РИА Наука
 
 
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