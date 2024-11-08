Рейтинг@Mail.ru
Укрепление духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:35 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/mvd-1982619450.html
Укрепление духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД
Укрепление духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД - РИА Новости, 08.11.2024
Укрепление духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД
МВД РФ предлагается наделить новыми полномочиями - по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:35
2024-11-08T11:35
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849321_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_65f021d665cb0654ff2ad2eaa42a1716.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. МВД РФ предлагается наделить новыми полномочиями - по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект президентского указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Внести в положение о министерстве внутренних дел Российской Федерации... изменение, дополнив пункт 2 подпунктом 7 следующего содержания: "осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - говорится в документе. В пояснительной записке к проекту уточняется, что документ разработан в рамках мероприятий государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на 2024-2026 годы. Согласно действующему законодательству, основными задачами МВД определены реализация государственной политики в сфере внутренних дел, её нормативно-правовое регулирование, а также защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, обеспечение общественной безопасности, в том числе социальной и правовой защиты сотрудников органов внутренних дел, граждан, уволенных со службы с правом на пенсию, членов их семей, а также иных лиц, соответствующее обеспечение которых возложено на МВД.
https://ria.ru/20241105/putin-1981965312.html
https://ria.ru/20241102/putin-1981507905.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849321_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_5839c380f77a728df170eed77c50e0c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, общество
Россия, Общество
Укрепление духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД

Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства внутренних дел Российской Федерации
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Здание Министерства внутренних дел Российской Федерации . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. МВД РФ предлагается наделить новыми полномочиями - по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект президентского указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Внести в положение о министерстве внутренних дел Российской Федерации... изменение, дополнив пункт 2 подпунктом 7 следующего содержания: "осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Путин назвал русский язык одной фундаментальной ценностью для страны
5 ноября, 16:13
В пояснительной записке к проекту уточняется, что документ разработан в рамках мероприятий государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на 2024-2026 годы.
Согласно действующему законодательству, основными задачами МВД определены реализация государственной политики в сфере внутренних дел, её нормативно-правовое регулирование, а также защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, обеспечение общественной безопасности, в том числе социальной и правовой защиты сотрудников органов внутренних дел, граждан, уволенных со службы с правом на пенсию, членов их семей, а также иных лиц, соответствующее обеспечение которых возложено на МВД.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Путин назвал защиту традиционных ценностей залогом развития России
2 ноября, 12:45
 
РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала