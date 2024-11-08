https://ria.ru/20241108/mvd-1982619450.html
Укрепление духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД
Укрепление духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД - РИА Новости, 08.11.2024
Укрепление духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД
МВД РФ предлагается наделить новыми полномочиями - по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T11:35
2024-11-08T11:35
2024-11-08T11:35
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849321_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_65f021d665cb0654ff2ad2eaa42a1716.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. МВД РФ предлагается наделить новыми полномочиями - по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект президентского указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Внести в положение о министерстве внутренних дел Российской Федерации... изменение, дополнив пункт 2 подпунктом 7 следующего содержания: "осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - говорится в документе. В пояснительной записке к проекту уточняется, что документ разработан в рамках мероприятий государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на 2024-2026 годы. Согласно действующему законодательству, основными задачами МВД определены реализация государственной политики в сфере внутренних дел, её нормативно-правовое регулирование, а также защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, обеспечение общественной безопасности, в том числе социальной и правовой защиты сотрудников органов внутренних дел, граждан, уволенных со службы с правом на пенсию, членов их семей, а также иных лиц, соответствующее обеспечение которых возложено на МВД.
https://ria.ru/20241105/putin-1981965312.html
https://ria.ru/20241102/putin-1981507905.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568849321_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_5839c380f77a728df170eed77c50e0c5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
Укрепление духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД
Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости.
МВД РФ предлагается наделить новыми полномочиями - по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект президентского указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
"Внести в положение о министерстве внутренних дел Российской Федерации... изменение, дополнив пункт 2 подпунктом 7 следующего содержания: "осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - говорится в документе.
В пояснительной записке к проекту уточняется, что документ разработан в рамках мероприятий государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на 2024-2026 годы.
Согласно действующему законодательству, основными задачами МВД определены реализация государственной политики в сфере внутренних дел, её нормативно-правовое регулирование, а также защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, обеспечение общественной безопасности, в том числе социальной и правовой защиты сотрудников органов внутренних дел, граждан, уволенных со службы с правом на пенсию, членов их семей, а также иных лиц, соответствующее обеспечение которых возложено на МВД.