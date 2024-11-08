https://ria.ru/20241108/mvd-1982619450.html

Укрепление духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД

Укрепление духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД - РИА Новости, 08.11.2024

Укрепление духовно-нравственных ценностей может стать задачей МВД

МВД РФ предлагается наделить новыми полномочиями - по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T11:35

2024-11-08T11:35

2024-11-08T11:35

россия

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. МВД РФ предлагается наделить новыми полномочиями - по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей, соответствующий проект президентского указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов. "Внести в положение о министерстве внутренних дел Российской Федерации... изменение, дополнив пункт 2 подпунктом 7 следующего содержания: "осуществление деятельности, направленной на сохранение и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей", - говорится в документе. В пояснительной записке к проекту уточняется, что документ разработан в рамках мероприятий государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей на 2024-2026 годы. Согласно действующему законодательству, основными задачами МВД определены реализация государственной политики в сфере внутренних дел, её нормативно-правовое регулирование, а также защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан РФ, обеспечение общественной безопасности, в том числе социальной и правовой защиты сотрудников органов внутренних дел, граждан, уволенных со службы с правом на пенсию, членов их семей, а также иных лиц, соответствующее обеспечение которых возложено на МВД.

https://ria.ru/20241105/putin-1981965312.html

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