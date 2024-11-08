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В Мозамбике при столкновениях с полицией погибли трое человек - РИА Новости, 08.11.2024
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15:24 08.11.2024 (обновлено: 16:28 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/mozambik-1982684707.html
В Мозамбике при столкновениях с полицией погибли трое человек
В Мозамбике при столкновениях с полицией погибли трое человек - РИА Новости, 08.11.2024
В Мозамбике при столкновениях с полицией погибли трое человек
Не менее трех человек погибли, 66 пострадали в Мозамбике в результате столкновений с полицией во время протестов, передает агентство Lusa со ссылкой на... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:24
2024-11-08T16:28
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Не менее трех человек погибли, 66 пострадали в Мозамбике в результате столкновений с полицией во время протестов, передает агентство Lusa со ссылкой на заявление представителя Центральной больницы Мапуту. Ранее агентство передавало, что полиция Мозамбика применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников демонстрации в столице страны Мапуту. "По меньшей мере три человека погибли и 66 человек получили ранения в ходе столкновений между протестующими и полицией в четверг", - отмечает агентство со ссылкой на заявление директора службы неотложной помощи для взрослых Центральной больницы Мапуту Дино Лопеса. По словам Лопеса, из общего числа пострадавших четыре пациентов находятся в тяжелом состоянии. "Из 66 раненых у нас было 57, возможно, с травмами, полученными в результате применения огнестрельного оружия, четверо из-за падений, трое из-за физической агрессии, и двое получили ранения с применением холодного оружия", - цитирует агентство заявление Лопеса. Девятого октября в Мозамбике прошли всеобщие выборы. По предварительным результатам, среди кандидатов на пост президента лидирует представитель правящей партии "Фрелимо" Даниэль Шапу. В президентских выборах, среди прочих, также принял участие независимый кандидат Мондлане. Он выразил несогласие с предварительными результатами и призвал к массовым акциям гражданского неповиновения.
https://ria.ru/20241105/tbilisi-1981941623.html
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в мире, мозамбик, мапуту
В мире, Мозамбик, Мапуту
В Мозамбике при столкновениях с полицией погибли трое человек

Lusa: в Мозамбике в протестах после выборов погибли трое человек, 66 пострадали

© AP Photo / Carlos UqueioСотрудники полиции Мозамбика на улице Мапуту
Сотрудники полиции Мозамбика на улице Мапуту - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Carlos Uqueio
Сотрудники полиции Мозамбика на улице Мапуту. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Не менее трех человек погибли, 66 пострадали в Мозамбике в результате столкновений с полицией во время протестов, передает агентство Lusa со ссылкой на заявление представителя Центральной больницы Мапуту.
Ранее агентство передавало, что полиция Мозамбика применила слезоточивый газ, чтобы разогнать участников демонстрации в столице страны Мапуту.
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"По меньшей мере три человека погибли и 66 человек получили ранения в ходе столкновений между протестующими и полицией в четверг", - отмечает агентство со ссылкой на заявление директора службы неотложной помощи для взрослых Центральной больницы Мапуту Дино Лопеса.
По словам Лопеса, из общего числа пострадавших четыре пациентов находятся в тяжелом состоянии.
"Из 66 раненых у нас было 57, возможно, с травмами, полученными в результате применения огнестрельного оружия, четверо из-за падений, трое из-за физической агрессии, и двое получили ранения с применением холодного оружия", - цитирует агентство заявление Лопеса.
Девятого октября в Мозамбике прошли всеобщие выборы. По предварительным результатам, среди кандидатов на пост президента лидирует представитель правящей партии "Фрелимо" Даниэль Шапу. В президентских выборах, среди прочих, также принял участие независимый кандидат Мондлане. Он выразил несогласие с предварительными результатами и призвал к массовым акциям гражданского неповиновения.
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