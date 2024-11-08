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Под Смоленском начали проверку после того, как женщина везла тело в морг
Под Смоленском начали проверку после того, как женщина везла тело в морг - РИА Новости, 08.11.2024
Под Смоленском начали проверку после того, как женщина везла тело в морг
Следственные органы в Смоленской области организовали проверку после публикаций в СМИ о том, как местная жительница была вынуждена самостоятельно отвозить тело... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:58
2024-11-08T10:58
2024-11-08T16:48
происшествия
смоленская область
россия
починковский район
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ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Следственные органы в Смоленской области организовали проверку после публикаций в СМИ о том, как местная жительница была вынуждена самостоятельно отвозить тело умершей матери в морг, сообщает СУ СК России по региону. "Региональным СК России по информации в СМИ о ненадлежащем исполнении органами местного самоуправления похоронного законодательства организована доследственная проверка", — говорится в сообщении СУ СК России. В одной из смоленских групп в соцсети "ВКонтакте" опубликована история женщины, которая рассказала, что 31 октября ей сообщили о найденном в овраге в Починковском районе теле ее матери. Поскольку, как ей сказали, услуга перевозки трупов платная, женщине вместе с мужем и полицейским пришлось втроем вытаскивать тело из оврага и везти его в морг в Смоленск за 30 километров на заднем сиденье своей машины. Чтобы попасть в морг, который оказался уже закрыт, потому что работает до 15:00, автору публикации, по ее словам, потребовалось заехать в больницу за ключами и самостоятельно разместить тело матери в морге, а затем отвезти ключи обратно. Женщина возмутилась тем, что подобная ситуация возможна в XXI веке. Сообщалось, что проверку начала прокуратура Смоленской области.
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смоленская область
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происшествия, смоленская область, россия, починковский район
Происшествия, Смоленская область, Россия, Починковский район
Под Смоленском начали проверку после того, как женщина везла тело в морг
Под Смоленском начали проверку после того, как женщина везла тело матери в морг