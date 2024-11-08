Рейтинг@Mail.ru
Под Смоленском начали проверку после того, как женщина везла тело в морг - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:58 08.11.2024 (обновлено: 16:48 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/morg-1982608421.html
Под Смоленском начали проверку после того, как женщина везла тело в морг
Под Смоленском начали проверку после того, как женщина везла тело в морг - РИА Новости, 08.11.2024
Под Смоленском начали проверку после того, как женщина везла тело в морг
Следственные органы в Смоленской области организовали проверку после публикаций в СМИ о том, как местная жительница была вынуждена самостоятельно отвозить тело... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T10:58
2024-11-08T16:48
происшествия
смоленская область
россия
починковский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_0:161:3077:1892_1920x0_80_0_0_dc4a9dd6c6d42b7c13c86f99b97de625.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Следственные органы в Смоленской области организовали проверку после публикаций в СМИ о том, как местная жительница была вынуждена самостоятельно отвозить тело умершей матери в морг, сообщает СУ СК России по региону. "Региональным СК России по информации в СМИ о ненадлежащем исполнении органами местного самоуправления похоронного законодательства организована доследственная проверка", — говорится в сообщении СУ СК России. В одной из смоленских групп в соцсети "ВКонтакте" опубликована история женщины, которая рассказала, что 31 октября ей сообщили о найденном в овраге в Починковском районе теле ее матери. Поскольку, как ей сказали, услуга перевозки трупов платная, женщине вместе с мужем и полицейским пришлось втроем вытаскивать тело из оврага и везти его в морг в Смоленск за 30 километров на заднем сиденье своей машины. Чтобы попасть в морг, который оказался уже закрыт, потому что работает до 15:00, автору публикации, по ее словам, потребовалось заехать в больницу за ключами и самостоятельно разместить тело матери в морге, а затем отвезти ключи обратно. Женщина возмутилась тем, что подобная ситуация возможна в XXI веке. Сообщалось, что проверку начала прокуратура Смоленской области.
https://ria.ru/20241030/perm-1980968665.html
смоленская область
россия
починковский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968564001_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_cb65d263dcd9edfb97e2d804cc4dae70.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, смоленская область, россия, починковский район
Происшествия, Смоленская область, Россия, Починковский район
Под Смоленском начали проверку после того, как женщина везла тело в морг

Под Смоленском начали проверку после того, как женщина везла тело матери в морг

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЯРОСЛАВЛЬ, 8 ноя — РИА Новости. Следственные органы в Смоленской области организовали проверку после публикаций в СМИ о том, как местная жительница была вынуждена самостоятельно отвозить тело умершей матери в морг, сообщает СУ СК России по региону.
"Региональным СК России по информации в СМИ о ненадлежащем исполнении органами местного самоуправления похоронного законодательства организована доследственная проверка", — говорится в сообщении СУ СК России.
В одной из смоленских групп в соцсети "ВКонтакте" опубликована история женщины, которая рассказала, что 31 октября ей сообщили о найденном в овраге в Починковском районе теле ее матери. Поскольку, как ей сказали, услуга перевозки трупов платная, женщине вместе с мужем и полицейским пришлось втроем вытаскивать тело из оврага и везти его в морг в Смоленск за 30 километров на заднем сиденье своей машины. Чтобы попасть в морг, который оказался уже закрыт, потому что работает до 15:00, автору публикации, по ее словам, потребовалось заехать в больницу за ключами и самостоятельно разместить тело матери в морге, а затем отвезти ключи обратно. Женщина возмутилась тем, что подобная ситуация возможна в XXI веке.
Сообщалось, что проверку начала прокуратура Смоленской области.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
В Перми начали проверку после нападения людей в масках на офис юриста
30 октября, 17:15
 
ПроисшествияСмоленская областьРоссияПочинковский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала