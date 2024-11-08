https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982770959.html
ЦИК Молдавии не включит в отчет о выборах данные наблюдателей о нарушениях
ЦИК Молдавии не включит в отчет о выборах данные наблюдателей о нарушениях - РИА Новости, 08.11.2024
ЦИК Молдавии не включит в отчет о выборах данные наблюдателей о нарушениях
Центральная избирательная комиссия Молдавии не будет включать в финальный отчет о выборах для Конституционного суда информацию о нарушениях, которую... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:34
2024-11-08T22:34
2024-11-08T22:34
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КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии не будет включать в финальный отчет о выборах для Конституционного суда информацию о нарушениях, которую предоставили местные и международные наблюдатели, заявила глава ЦИК Анжела Караман. Партия социалистов подала в ЦИК два обращения, в которых просит комиссию включить в финальный отчет о проведении выборов президента информацию о нарушениях, зафиксированных наблюдателями от местной компании Promo-lex, а также предварительные заключения международных наблюдательских миссий. В первом случае речь идет о регистрации более тысячи нарушений в день выборов. Во втором случае международные наблюдатели признали факт неравных условий для кандидатов, использование административного ресурса и т.д. "Центральная избирательная комиссия постановила принять к сведению обращения Партии социалистов, отклонить требование о просьбе включить в отчет ЦИК о проведении выборов президента информацию от наблюдателей, указанную в заявке социалистов", - заявила Караман. По ее словам, после каждых выборов, особенно выборов президента, ЦИК передает в Конституционный суд отчет, однако, в него не включается информация из отчетов наблюдателей, поскольку они представляют независимое мнение. Также Карман полагает, что цитаты из предварительных отчетов международных миссий были вырваны из контекста, а потому не в полной мере соответствуют действительности. Заседание проходило на фоне протеста представителей Партии социалистов, которые отказываются признавать итоги выборов президента из-за нарушений и настаивают на отставке членов ЦИК. При этом члены Соцпартии отказались участвовать в самом заседании, чтобы аргументировать собственные обращения. В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.
https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982742256.html
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молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, выборы в молдавии — 2024, в мире
Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Выборы в Молдавии — 2024, В мире
ЦИК Молдавии не включит в отчет о выборах данные наблюдателей о нарушениях
ЦИК Молдавии не включит в отчет суду о выборах данные наблюдателей о нарушениях
КИШИНЕВ, 8 ноя - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия Молдавии не будет включать в финальный отчет о выборах для Конституционного суда информацию о нарушениях, которую предоставили местные и международные наблюдатели, заявила глава ЦИК Анжела Караман.
Партия социалистов подала в ЦИК два обращения, в которых просит комиссию включить в финальный отчет о проведении выборов президента информацию о нарушениях, зафиксированных наблюдателями от местной компании Promo-lex, а также предварительные заключения международных наблюдательских миссий. В первом случае речь идет о регистрации более тысячи нарушений в день выборов. Во втором случае международные наблюдатели признали факт неравных условий для кандидатов, использование административного ресурса и т.д.
"Центральная избирательная комиссия постановила принять к сведению обращения Партии социалистов, отклонить требование о просьбе включить в отчет ЦИК о проведении выборов президента информацию от наблюдателей, указанную в заявке социалистов", - заявила Караман.
По ее словам, после каждых выборов, особенно выборов президента, ЦИК передает в Конституционный суд отчет, однако, в него не включается информация из отчетов наблюдателей, поскольку они представляют независимое мнение. Также Карман полагает, что цитаты из предварительных отчетов международных миссий были вырваны из контекста, а потому не в полной мере соответствуют действительности.
Заседание проходило на фоне протеста представителей Партии социалистов, которые отказываются признавать итоги выборов президента из-за нарушений и настаивают на отставке членов ЦИК. При этом члены Соцпартии отказались участвовать в самом заседании, чтобы аргументировать собственные обращения.
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур президентских выборов, главу республики выбирали на четыре года. За победу боролись прозападный президент страны Майя Санду
и экс-генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии
, кандидат от оппозиционной Партии социалистов Александр Стояногло
. После обработки 100% протоколов Санду, которую поддерживает прозападная партия "Действие и солидарность", набрала 55,33% голосов, Стояногло - 44,67% голосов. В то же время после обработки 100% протоколов с избирательных участков внутри страны Стояногло набрал 51,19% голосов, Санду - 48,81%.