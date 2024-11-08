https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982693519.html
Молдавские социалисты вышли на протест перед зданием ЦИК в Кишиневе
Молдавские социалисты вышли на протест перед зданием ЦИК в Кишиневе - РИА Новости, 08.11.2024
Молдавские социалисты вышли на протест перед зданием ЦИК в Кишиневе
Оппозиционная Партия социалистов вышла на акцию протеста перед зданием ЦИК Молдавии с требованием отставки членов комиссии, заявил лидер политсилы, бывший... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:45
2024-11-08T15:45
2024-11-08T16:26
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
игорь додон
выборы в молдавии — 2024
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КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов вышла на акцию протеста перед зданием ЦИК Молдавии с требованием отставки членов комиссии, заявил лидер политсилы, бывший президент республики Игорь Додон. "Мы не признаем Майю Санду нашим президентом, она нелегитимный президент. Истинный — Александр Стояногло. Мы протестуем и требуем их (членов ЦИК. — Прим. ред.) отставки, потому что они марионетки Санду и ПДС. Дальше мы будем протестовать у Конституционного суда, они тоже их марионетки", — произнес он перед собравшимися. Как отметил Додон, за всю историю существования социалисты провели сотни акций протестов, но они были мирные. "В ближайшие недели и месяцы мы поднимем всю страну. У нас украли победу и надежду на будущее. Если не поднимемся, нас никто не спасет. Сегодня начинаем и закончим тогда, когда эта власть покинет свои кабинеты. Долой Майю Санду", — резюмировал глава партии.В понедельник социалисты заявили, что не признают результаты голосования на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявили победителем выборов. Сегодня они бойкотировали пленарное заседание парламента.Выборы президента и еврореферендум в МолдавииВ Молдавии 3 ноября прошел второй тур выборов президента. В нем участвовали действующая глава государства Майя Санду, ориентированная на Запад, и бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. В итоге Санду набрала 55,33% голосов, а Стояногло — 44,67, при этом победу первой обеспечило голосование за рубежом: внутри страны Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81. О намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и блоке "Победа".Двадцатого октября состоялся референдум о евроинтеграции Молдавии, на котором за высказались 50,46%, против — 49,54. Всего в голосовании приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.Конституционный суд республики 31 октября признал результаты референдума. Преамбулу конституции дополнили двумя новыми положениями: "Подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова" и "Объявляя вступление в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
https://ria.ru/20241106/moldaviya-1981968700.html
https://ria.ru/20241105/kreml-1981908873.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, игорь додон, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Игорь Додон, Выборы в Молдавии — 2024
Молдавские социалисты вышли на протест перед зданием ЦИК в Кишиневе
Партия социалистов Молдавии вышла на акцию протеста с требованием отставки ЦИК
КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Оппозиционная Партия социалистов вышла на акцию протеста перед зданием ЦИК Молдавии с требованием отставки членов комиссии, заявил лидер политсилы, бывший президент республики Игорь Додон.
"Мы не признаем Майю Санду
нашим президентом, она нелегитимный президент. Истинный — Александр Стояногло. Мы протестуем и требуем их (членов ЦИК. — Прим. ред.) отставки, потому что они марионетки Санду и ПДС
. Дальше мы будем протестовать у Конституционного суда, они тоже их марионетки", — произнес он перед собравшимися.
Как отметил Додон, за всю историю существования социалисты провели сотни акций протестов, но они были мирные.
"В ближайшие недели и месяцы мы поднимем всю страну. У нас украли победу и надежду на будущее. Если не поднимемся, нас никто не спасет. Сегодня начинаем и закончим тогда, когда эта власть покинет свои кабинеты. Долой Майю Санду", — резюмировал глава партии.
В понедельник социалисты заявили, что не признают результаты голосования на зарубежных участках, благодаря которому Санду объявили победителем выборов. Сегодня они бойкотировали пленарное заседание парламента.
Выборы президента и еврореферендум в Молдавии
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур выборов президента. В нем участвовали действующая глава государства Майя Санду, ориентированная на Запад, и бывший генпрокурор, выходец из Гагаузии
, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло
. В итоге Санду набрала 55,33% голосов, а Стояногло — 44,67, при этом победу первой обеспечило голосование за рубежом: внутри страны Стояногло набрал 51,19%, а Санду — 48,81. О намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и блоке "Победа".
Двадцатого октября состоялся референдум о евроинтеграции Молдавии, на котором за высказались 50,46%, против — 49,54. Всего в голосовании приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.
Конституционный суд республики 31 октября признал результаты референдума. Преамбулу конституции дополнили двумя новыми положениями: "Подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова" и "Объявляя вступление в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.