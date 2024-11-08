Партия "Будущее Молдовы" не признала итоги выборов президента
Партия "Будущее Молдовы" не признала итоги выборов президента и референдума о ЕС
© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
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КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Партия "Будущее Молдовы", от которой баллотировался в президенты бывший премьер-министр Василий Тарлев, заявила, что не признает результаты выборов и референдума о евроинтеграции из-за массовых нарушений.
"Партия не признает результаты референдума о внесении изменений в конституцию, а также результаты президентских выборов 3 ноября 2024 года. Из-за массовых нарушений невозможно определить волю граждан на избирательных участках <…> В сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы могут стать условием для преодоления внутриполитического кризиса в Молдавии", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
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В партии подчеркнули, что необходимым для укрепления общества шагом считают отставку "полностью дискредитировавших себя лиц": Центризбиркома, Координационного совета по телевидению и радиовещанию и Общественного телевидения. Кроме того, политсила призвала к консолидации народа и объединению оппозиционных сил, поскольку это остается единственной спасительной целью для молдаван.
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"Впервые с 1991 года в Молдавии появился нелегитимный президент, который, даже с учетом фальсификаций, злоупотреблений и подтасовок, набрал всего 48 процентов голосов избирателей страны. Этот политический прецедент не позволяет Майе Санду объявить себя президентом страны, где народ ясно дал понять и решил, что она не нужна", — подчеркнули в "Будущем Молдовы".
В Молдавии 3 ноября прошел второй тур выборов президента. В нем участвовали действующая глава государства Майя Санду, ориентированная на Запад, и бывший генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. В итоге Санду набрала 55,33 процента голосов, Стояногло — 44,67 процента, причем победу действующего президента обеспечило голосование за рубежом: внутри страны Стояногло набрал 51,19 процента, а Санду — 48,81. О намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и блоке "Победа".
На референдуме за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента, против — 49,54. Всего в голосовании приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.
Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума. Преамбулу конституции дополнили двумя новыми положениями: "Подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова" и "Объявляя вступление в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
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