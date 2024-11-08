Рейтинг@Mail.ru
Партия "Будущее Молдовы" не признала итоги выборов президента - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:54 08.11.2024 (обновлено: 11:39 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982594496.html
Партия "Будущее Молдовы" не признала итоги выборов президента
Партия "Будущее Молдовы" не признала итоги выборов президента - РИА Новости, 08.11.2024
Партия "Будущее Молдовы" не признала итоги выборов президента
Партия "Будущее Молдовы", от которой баллотировался в президенты бывший премьер-министр Василий Тарлев, заявила, что не признает результаты выборов и... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:54
2024-11-08T11:39
в мире
молдавия
гагаузия
майя санду
александр стояногло
василий тарлев
евросоюз
выборы в молдавии — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981687424_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_78f1edac382a0f4067f7966020e8937d.jpg
КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Партия "Будущее Молдовы", от которой баллотировался в президенты бывший премьер-министр Василий Тарлев, заявила, что не признает результаты выборов и референдума о евроинтеграции из-за массовых нарушений."Партия не признает результаты референдума о внесении изменений в конституцию, а также результаты президентских выборов 3 ноября 2024 года. Из-за массовых нарушений невозможно определить волю граждан на избирательных участках &lt;…&gt; В сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы могут стать условием для преодоления внутриполитического кризиса в Молдавии", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. В партии подчеркнули, что необходимым для укрепления общества шагом считают отставку "полностью дискредитировавших себя лиц": Центризбиркома, Координационного совета по телевидению и радиовещанию и Общественного телевидения. Кроме того, политсила призвала к консолидации народа и объединению оппозиционных сил, поскольку это остается единственной спасительной целью для молдаван. &quot;Впервые с 1991 года в Молдавии появился нелегитимный президент, который, даже с учетом фальсификаций, злоупотреблений и подтасовок, набрал всего 48 процентов голосов избирателей страны. Этот политический прецедент не позволяет Майе Санду объявить себя президентом страны, где народ ясно дал понять и решил, что она не нужна&quot;, — подчеркнули в &quot;Будущем Молдовы&quot;.В Молдавии 3 ноября прошел второй тур выборов президента. В нем участвовали действующая глава государства Майя Санду, ориентированная на Запад, и бывший генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. В итоге Санду набрала 55,33 процента голосов, Стояногло — 44,67 процента, причем победу действующего президента обеспечило голосование за рубежом: внутри страны Стояногло набрал 51,19 процента, а Санду — 48,81. О намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и блоке "Победа". На референдуме за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента, против — 49,54. Всего в голосовании приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума. Преамбулу конституции дополнили двумя новыми положениями: "Подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова" и "Объявляя вступление в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html
https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/03/1981687424_222:0:2953:2048_1920x0_80_0_0_bd0e3d257cc2fb29003e9665a4e1f6c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, василий тарлев, евросоюз, выборы в молдавии — 2024
В мире, Молдавия, Гагаузия, Майя Санду, Александр Стояногло, Василий Тарлев, Евросоюз, Выборы в Молдавии — 2024
Партия "Будущее Молдовы" не признала итоги выборов президента

Партия "Будущее Молдовы" не признала итоги выборов президента и референдума о ЕС

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Президент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду после голосования на втором туре президентских выборов в Молдавии на одном из избирательных участков в Кишиневе
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Партия "Будущее Молдовы", от которой баллотировался в президенты бывший премьер-министр Василий Тарлев, заявила, что не признает результаты выборов и референдума о евроинтеграции из-за массовых нарушений.
"Партия не признает результаты референдума о внесении изменений в конституцию, а также результаты президентских выборов 3 ноября 2024 года. Из-за массовых нарушений невозможно определить волю граждан на избирательных участках <…> В сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы могут стать условием для преодоления внутриполитического кризиса в Молдавии", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Запад поделился источником вечной власти
5 ноября, 08:00
В партии подчеркнули, что необходимым для укрепления общества шагом считают отставку "полностью дискредитировавших себя лиц": Центризбиркома, Координационного совета по телевидению и радиовещанию и Общественного телевидения. Кроме того, политсила призвала к консолидации народа и объединению оппозиционных сил, поскольку это остается единственной спасительной целью для молдаван.
«

"Впервые с 1991 года в Молдавии появился нелегитимный президент, который, даже с учетом фальсификаций, злоупотреблений и подтасовок, набрал всего 48 процентов голосов избирателей страны. Этот политический прецедент не позволяет Майе Санду объявить себя президентом страны, где народ ясно дал понять и решил, что она не нужна", — подчеркнули в "Будущем Молдовы".

В Молдавии 3 ноября прошел второй тур выборов президента. В нем участвовали действующая глава государства Майя Санду, ориентированная на Запад, и бывший генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. В итоге Санду набрала 55,33 процента голосов, Стояногло — 44,67 процента, причем победу действующего президента обеспечило голосование за рубежом: внутри страны Стояногло набрал 51,19 процента, а Санду — 48,81. О намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и блоке "Победа".
На референдуме за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента, против — 49,54. Всего в голосовании приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.
Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума. Преамбулу конституции дополнили двумя новыми положениями: "Подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова" и "Объявляя вступление в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
Запад сделал ставку на боевых падальщиков
3 июля, 08:00
 
В миреМолдавияГагаузияМайя СандуАлександр СтояноглоВасилий ТарлевЕвросоюзВыборы в Молдавии — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала