https://ria.ru/20241108/moldaviya-1982594496.html

Партия "Будущее Молдовы" не признала итоги выборов президента

Партия "Будущее Молдовы" не признала итоги выборов президента - РИА Новости, 08.11.2024

Партия "Будущее Молдовы" не признала итоги выборов президента

Партия "Будущее Молдовы", от которой баллотировался в президенты бывший премьер-министр Василий Тарлев, заявила, что не признает результаты выборов и... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:54

2024-11-08T09:54

2024-11-08T11:39

в мире

молдавия

гагаузия

майя санду

александр стояногло

василий тарлев

евросоюз

выборы в молдавии — 2024

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КИШИНЕВ, 8 ноя — РИА Новости. Партия "Будущее Молдовы", от которой баллотировался в президенты бывший премьер-министр Василий Тарлев, заявила, что не признает результаты выборов и референдума о евроинтеграции из-за массовых нарушений."Партия не признает результаты референдума о внесении изменений в конституцию, а также результаты президентских выборов 3 ноября 2024 года. Из-за массовых нарушений невозможно определить волю граждан на избирательных участках <…> В сложившейся ситуации досрочные парламентские выборы могут стать условием для преодоления внутриполитического кризиса в Молдавии", — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале партии. В партии подчеркнули, что необходимым для укрепления общества шагом считают отставку "полностью дискредитировавших себя лиц": Центризбиркома, Координационного совета по телевидению и радиовещанию и Общественного телевидения. Кроме того, политсила призвала к консолидации народа и объединению оппозиционных сил, поскольку это остается единственной спасительной целью для молдаван. "Впервые с 1991 года в Молдавии появился нелегитимный президент, который, даже с учетом фальсификаций, злоупотреблений и подтасовок, набрал всего 48 процентов голосов избирателей страны. Этот политический прецедент не позволяет Майе Санду объявить себя президентом страны, где народ ясно дал понять и решил, что она не нужна", — подчеркнули в "Будущем Молдовы".В Молдавии 3 ноября прошел второй тур выборов президента. В нем участвовали действующая глава государства Майя Санду, ориентированная на Запад, и бывший генпрокурор, уволенный режимом Санду, выходец из Гагаузии, кандидат от Партии социалистов Александр Стояногло. В итоге Санду набрала 55,33 процента голосов, Стояногло — 44,67 процента, причем победу действующего президента обеспечило голосование за рубежом: внутри страны Стояногло набрал 51,19 процента, а Санду — 48,81. О намерении опротестовать результаты выборов заявили в Соцпартии и блоке "Победа". На референдуме за евроинтеграцию проголосовали 50,46 процента, против — 49,54. Всего в голосовании приняли участие около полутора миллионов граждан, таким образом разница между сторонниками и противниками составила 13,5 тысячи человек.Конституционный суд Молдавии 31 октября признал результаты референдума. Преамбулу конституции дополнили двумя новыми положениями: "Подтверждая европейскую самобытность народа Республики Молдова и необратимость европейского курса Республики Молдова" и "Объявляя вступление в Европейский союз стратегической целью Республики Молдова". Поправки официально вступили в силу 5 ноября.

https://ria.ru/20241105/moldaviya-1981833050.html

https://ria.ru/20240703/zapad-1956961893.html

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в мире, молдавия, гагаузия, майя санду, александр стояногло, василий тарлев, евросоюз, выборы в молдавии — 2024