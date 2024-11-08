https://ria.ru/20241108/mkad-1982756124.html

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 08.11.2024

На МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне четвертого километра МКАД в Москве, информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются, РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T19:47

2024-11-08T19:47

2024-11-08T19:47

происшествия

москва

дтп на мкад

авто

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне четвертого километра МКАД в Москве, информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 4-го километра МКАД (перед съездом №4) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются" - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что движение осуществляется по двум полосам из шести.

https://ria.ru/20240428/dvizhenie-1942958853.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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