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На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На МКАД столкнулись несколько автомобилей - РИА Новости, 08.11.2024
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне четвертого километра МКАД в Москве, информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются, РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T19:47
2024-11-08T19:47
2024-11-08T19:47
происшествия
москва
дтп на мкад
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Несколько автомобилей столкнулись на внутренней стороне четвертого километра МКАД в Москве, информация о пострадавших и обстоятельства произошедшего уточняются, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале. "На внутренней стороне 4-го километра МКАД (перед съездом №4) произошло столкновение нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются" - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что движение осуществляется по двум полосам из шести.
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Происшествия, Москва, ДТП на МКАД, Авто
На МКАД столкнулись несколько автомобилей
На внутренней стороне 4-го километра МКАД столкнулись несколько автомобилей