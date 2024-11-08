https://ria.ru/20241108/mkad-1982573362.html

Движение на 24-го км МКАД восстановлено после ДТП с несколькими авто

Движение на 24-го км МКАД восстановлено после ДТП с несколькими авто - РИА Новости, 08.11.2024

Движение на 24-го км МКАД восстановлено после ДТП с несколькими авто

Движение на внутренней стороне 24-го километра МКАД в столице восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием, сообщил... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T05:34

2024-11-08T05:34

2024-11-08T05:34

происшествия

москва

авто

дтп

мкад

департамент транспорта г. москвы

департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg

МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 24-го километра МКАД в столице восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. "Движение на внутренней стороне 24 километра МКАД (в районе съезда № 25 ) восстановлено", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщило, что на внутренней стороне 24 километра МКАД (в районе съезда № 25 ) столкнулись несколько автомобилей с последующим опрокидыванием. На место прибыли оперативные службы города.Движение в сторону области было затруднено на 0,3 километра и осуществлялось по одной полосе из пяти.

https://ria.ru/20241103/mkad-1981644323.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, авто, дтп, мкад, департамент транспорта г. москвы, департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры москвы