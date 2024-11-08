Рейтинг@Mail.ru
Движение на 24-го км МКАД восстановлено после ДТП с несколькими авто - РИА Новости, 08.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:34 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/mkad-1982573362.html
Движение на 24-го км МКАД восстановлено после ДТП с несколькими авто
Движение на 24-го км МКАД восстановлено после ДТП с несколькими авто - РИА Новости, 08.11.2024
Движение на 24-го км МКАД восстановлено после ДТП с несколькими авто
Движение на внутренней стороне 24-го километра МКАД в столице восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием, сообщил... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T05:34
2024-11-08T05:34
происшествия
москва
авто
дтп
мкад
департамент транспорта г. москвы
департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_0:214:4206:2580_1920x0_80_0_0_3a0ca918b66e2e5697694b55f64e18dc.jpg
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 24-го километра МКАД в столице восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. "Движение на внутренней стороне 24 километра МКАД (в районе съезда № 25 ) восстановлено", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщило, что на внутренней стороне 24 километра МКАД (в районе съезда № 25 ) столкнулись несколько автомобилей с последующим опрокидыванием. На место прибыли оперативные службы города.Движение в сторону области было затруднено на 0,3 километра и осуществлялось по одной полосе из пяти.
https://ria.ru/20241103/mkad-1981644323.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148634/33/1486343395_241:0:3966:2794_1920x0_80_0_0_1ecb321cdaf587013f490b534162a467.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, авто, дтп, мкад, департамент транспорта г. москвы, департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры москвы
Происшествия, Москва, Авто, ДТП, МКАД, Департамент транспорта г. Москвы, Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
Движение на 24-го км МКАД восстановлено после ДТП с несколькими авто

Движение на внутренней стороне 24-го километра МКАД восстановлено после ДТП

© Фото : АГН "Москва"Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : АГН "Москва"
Сотрудники ДПС и скорой помощи на месте ДТП. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 24-го километра МКАД в столице восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале.
"Движение на внутренней стороне 24 километра МКАД (в районе съезда № 25 ) восстановлено", - говорится в сообщении.
Ранее ведомство сообщило, что на внутренней стороне 24 километра МКАД (в районе съезда № 25 ) столкнулись несколько автомобилей с последующим опрокидыванием. На место прибыли оперативные службы города.
Движение в сторону области было затруднено на 0,3 километра и осуществлялось по одной полосе из пяти.
МКАД - РИА Новости, 1920, 03.11.2024
На внешней стороне МКАД восстановили движение после ДТП
3 ноября, 05:53
 
ПроисшествияМоскваАвтоДТПМКАДДепартамент транспорта г. МосквыДепартамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала