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Движение на 24-го км МКАД восстановлено после ДТП с несколькими авто
Движение на 24-го км МКАД восстановлено после ДТП с несколькими авто - РИА Новости, 08.11.2024
Движение на 24-го км МКАД восстановлено после ДТП с несколькими авто
Движение на внутренней стороне 24-го километра МКАД в столице восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием, сообщил... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T05:34
2024-11-08T05:34
2024-11-08T05:34
происшествия
москва
авто
дтп
мкад
департамент транспорта г. москвы
департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры москвы
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Движение на внутренней стороне 24-го километра МКАД в столице восстановлено после ДТП с участием нескольких автомобилей с последующим опрокидыванием, сообщил департамент транспорта Москвы в Telegram-канале. "Движение на внутренней стороне 24 километра МКАД (в районе съезда № 25 ) восстановлено", - говорится в сообщении.Ранее ведомство сообщило, что на внутренней стороне 24 километра МКАД (в районе съезда № 25 ) столкнулись несколько автомобилей с последующим опрокидыванием. На место прибыли оперативные службы города.Движение в сторону области было затруднено на 0,3 километра и осуществлялось по одной полосе из пяти.
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происшествия, москва, авто, дтп, мкад, департамент транспорта г. москвы, департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры москвы
Происшествия, Москва, Авто, ДТП, МКАД, Департамент транспорта г. Москвы, Департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы
Движение на 24-го км МКАД восстановлено после ДТП с несколькими авто
Движение на внутренней стороне 24-го километра МКАД восстановлено после ДТП