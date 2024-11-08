https://ria.ru/20241108/minpromtorg--1982771874.html
Минпромторг проведет эксперимент по маркировке автозапчастей в феврале
Минпромторг проведет эксперимент по маркировке автозапчастей в феврале - РИА Новости, 08.11.2024
Минпромторг проведет эксперимент по маркировке автозапчастей в феврале
Минпромторг РФ планирует провести эксперимент по маркировке фильтров, свечей зажигания и различных видов автомобильных стекол с 1 февраля 2025 года по 28... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T22:46
2024-11-08T22:46
2024-11-08T22:46
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
общество
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует провести эксперимент по маркировке фильтров, свечей зажигания и различных видов автомобильных стекол с 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года, сообщили в ведомстве. "С 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года в Российской Федерации планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов автомобильных запасных (сменных) частей. Эксперимент предлагается провести в отношении фильтров, свечей зажигания и различных видов автомобильных стекол", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что участие в эксперименте добровольное для всех участников оборота товаров. "Проект постановления разработан в соответствии с инициативой российских производителей автозапчастей в целях защиты рынка от фальсифицированной и контрафактной продукции (автозапчастей)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
https://ria.ru/20241002/avto-1975929980.html
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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, общество
Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Россия, Общество
Минпромторг проведет эксперимент по маркировке автозапчастей в феврале
Минпромторг намерен провести эксперимент по маркировке автозапчастей с 1 февраля
МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует провести эксперимент по маркировке фильтров, свечей зажигания и различных видов автомобильных стекол с 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года, сообщили в ведомстве.
"С 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года в Российской Федерации планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов автомобильных запасных (сменных) частей. Эксперимент предлагается провести в отношении фильтров, свечей зажигания и различных видов автомобильных стекол", - говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что участие в эксперименте добровольное для всех участников оборота товаров.
"Проект постановления разработан в соответствии с инициативой российских производителей автозапчастей в целях защиты рынка от фальсифицированной и контрафактной продукции (автозапчастей)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.