https://ria.ru/20241108/minpromtorg--1982771874.html

Минпромторг проведет эксперимент по маркировке автозапчастей в феврале

Минпромторг проведет эксперимент по маркировке автозапчастей в феврале - РИА Новости, 08.11.2024

Минпромторг проведет эксперимент по маркировке автозапчастей в феврале

Минпромторг РФ планирует провести эксперимент по маркировке фильтров, свечей зажигания и различных видов автомобильных стекол с 1 февраля 2025 года по 28... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T22:46

2024-11-08T22:46

2024-11-08T22:46

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

россия

общество

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Минпромторг РФ планирует провести эксперимент по маркировке фильтров, свечей зажигания и различных видов автомобильных стекол с 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года, сообщили в ведомстве. "С 1 февраля 2025 года по 28 февраля 2026 года в Российской Федерации планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов автомобильных запасных (сменных) частей. Эксперимент предлагается провести в отношении фильтров, свечей зажигания и различных видов автомобильных стекол", - говорится в сообщении. В министерстве отметили, что участие в эксперименте добровольное для всех участников оборота товаров. "Проект постановления разработан в соответствии с инициативой российских производителей автозапчастей в целях защиты рынка от фальсифицированной ‎и контрафактной продукции (автозапчастей)", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

https://ria.ru/20241002/avto-1975929980.html

https://ria.ru/20241014/minpromtorg-1978042666.html

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министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), россия, общество