https://ria.ru/20241108/milyaev-1982719508.html

Дмитрий Миляев вручил премию им. Н. А. Макаровца на научном форуме

Дмитрий Миляев вручил премию им. Н. А. Макаровца на научном форуме - РИА Новости, 08.11.2024

Дмитрий Миляев вручил премию им. Н. А. Макаровца на научном форуме

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в V Всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства", в рамках... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:35

2024-11-08T16:35

2024-11-08T16:35

тульская область

тульская область

россия

дмитрий миляев

николай макаровец

ростех

московский авиационный институт

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в V Всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства", в рамках которого вручил премию им. Н. А. Макаровца победителю в номинации "За личный вклад в повышение конкурентоспособности продукции", сообщает пресс-служба регионального правительства. Миляев отметил, что Герой России Николай Макаровец занимает особое место среди легендарных тульских инженеров, конструкторов и организаторов производства, которых знает весь мир. "Николай Александрович был выдающимся оружейником, открытым и доброжелательным человеком. 30 лет жизни он посвятил тульскому "СПЛАВу", прошел путь от инженера до генерального директора. Под его руководством было организовано производство реактивных систем залпового огня "Смерч", разработаны системы "Торнадо-Г", "Торнадо-С", "Ураган-1М". Тульская область гордится своим земляком", – привели в пресс-службе слова главы региона. По словам Миляева, со временем авторитет премии им. Н. А. Макаровца существенно возрос, расширилась география лауреатов. "Уверен, наши молодые ученые достойно продолжат дело тульских инженеров-конструкторов и со временем впишут свои имена в историю отечественного оборонно-промышленного комплекса. Хочу пожелать им уверенности в себе, упорства и успехов в работе на благо России", – сказал губернатор. В рамках форума было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между корпорацией "Ростех" и МАИ. Также прошло награждение победителей XIV Национальной научно-технической конференции и лауреатов конкурса среди школьников "Я – конструктор будущего", добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20241106/milyaev-1982209873.html

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тульская область, россия, дмитрий миляев, николай макаровец, ростех, московский авиационный институт