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Дмитрий Миляев вручил премию им. Н. А. Макаровца на научном форуме - РИА Новости, 08.11.2024
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Иллюстрация - Тульская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тульская область
 
16:35 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/milyaev-1982719508.html
Дмитрий Миляев вручил премию им. Н. А. Макаровца на научном форуме
Дмитрий Миляев вручил премию им. Н. А. Макаровца на научном форуме - РИА Новости, 08.11.2024
Дмитрий Миляев вручил премию им. Н. А. Макаровца на научном форуме
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в V Всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства", в рамках... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:35
2024-11-08T16:35
тульская область
тульская область
россия
дмитрий миляев
николай макаровец
ростех
московский авиационный институт
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в V Всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства", в рамках которого вручил премию им. Н. А. Макаровца победителю в номинации "За личный вклад в повышение конкурентоспособности продукции", сообщает пресс-служба регионального правительства. Миляев отметил, что Герой России Николай Макаровец занимает особое место среди легендарных тульских инженеров, конструкторов и организаторов производства, которых знает весь мир. "Николай Александрович был выдающимся оружейником, открытым и доброжелательным человеком. 30 лет жизни он посвятил тульскому "СПЛАВу", прошел путь от инженера до генерального директора. Под его руководством было организовано производство реактивных систем залпового огня "Смерч", разработаны системы "Торнадо-Г", "Торнадо-С", "Ураган-1М". Тульская область гордится своим земляком", – привели в пресс-службе слова главы региона. По словам Миляева, со временем авторитет премии им. Н. А. Макаровца существенно возрос, расширилась география лауреатов. "Уверен, наши молодые ученые достойно продолжат дело тульских инженеров-конструкторов и со временем впишут свои имена в историю отечественного оборонно-промышленного комплекса. Хочу пожелать им уверенности в себе, упорства и успехов в работе на благо России", – сказал губернатор. В рамках форума было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между корпорацией "Ростех" и МАИ. Также прошло награждение победителей XIV Национальной научно-технической конференции и лауреатов конкурса среди школьников "Я – конструктор будущего", добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241106/milyaev-1982209873.html
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тульская область, россия, дмитрий миляев, николай макаровец, ростех, московский авиационный институт
Тульская область, Тульская область, Россия, Дмитрий Миляев, Николай Макаровец, Ростех, Московский авиационный институт

Дмитрий Миляев вручил премию им. Н. А. Макаровца на научном форуме

© Фото : пресс-служба Администрации города ТулыГубернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фото : пресс-служба Администрации города Тулы
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в V Всероссийском форуме "Научно-техническое развитие и задачи глобального лидерства", в рамках которого вручил премию им. Н. А. Макаровца победителю в номинации "За личный вклад в повышение конкурентоспособности продукции", сообщает пресс-служба регионального правительства.
Миляев отметил, что Герой России Николай Макаровец занимает особое место среди легендарных тульских инженеров, конструкторов и организаторов производства, которых знает весь мир.
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"Николай Александрович был выдающимся оружейником, открытым и доброжелательным человеком. 30 лет жизни он посвятил тульскому "СПЛАВу", прошел путь от инженера до генерального директора. Под его руководством было организовано производство реактивных систем залпового огня "Смерч", разработаны системы "Торнадо-Г", "Торнадо-С", "Ураган-1М". Тульская область гордится своим земляком", – привели в пресс-службе слова главы региона.
По словам Миляева, со временем авторитет премии им. Н. А. Макаровца существенно возрос, расширилась география лауреатов.
"Уверен, наши молодые ученые достойно продолжат дело тульских инженеров-конструкторов и со временем впишут свои имена в историю отечественного оборонно-промышленного комплекса. Хочу пожелать им уверенности в себе, упорства и успехов в работе на благо России", – сказал губернатор.
В рамках форума было подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве между корпорацией "Ростех" и МАИ. Также прошло награждение победителей XIV Национальной научно-технической конференции и лауреатов конкурса среди школьников "Я – конструктор будущего", добавили в пресс-службе.
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Тульская областьТульская областьРоссияДмитрий МиляевНиколай МакаровецРостехМосковский авиационный институт
 
 
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