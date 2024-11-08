https://ria.ru/20241108/migranty-1982684873.html

Из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции "Нелегал-2024"

Из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции "Нелегал-2024" - РИА Новости, 08.11.2024

Из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции "Нелегал-2024"

По итогам операции "Нелегал-2024" из России выдворят 20 тысяч иностранцев, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T15:24

2024-11-08T15:24

2024-11-08T15:59

россия

происшествия

мигранты

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

ирина волк

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/1e/1980954477_0:199:2932:1848_1920x0_80_0_0_cad71d9c698a78e4707d560394ce4321.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. По итогам операции "Нелегал-2024" из России выдворят 20 тысяч иностранцев, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."В рамках операции "Нелегал-2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации", — уточнила она.По словам Волк, за время операции полицейские и органы госбезопасности возбудили более четырех тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Еще 684 дела возбудили по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ."Нелегал" — операция, которую ежегодно проводят МВД, ФСБ и Росфинмониторинг вместе с коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности. Ее цель — противодействие незаконной миграции, в том числе действующим в этой сфере организованным группам и преступным сообществам с международными и межрегиональными связями.

https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, происшествия, мигранты, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ирина волк, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)