https://ria.ru/20241108/migranty-1982684873.html
Из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции "Нелегал-2024"
Из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции "Нелегал-2024" - РИА Новости, 08.11.2024
Из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции "Нелегал-2024"
По итогам операции "Нелегал-2024" из России выдворят 20 тысяч иностранцев, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T15:24
2024-11-08T15:24
2024-11-08T15:59
россия
происшествия
мигранты
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
ирина волк
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. По итогам операции "Нелегал-2024" из России выдворят 20 тысяч иностранцев, сообщила представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале."В рамках операции "Нелегал-2024" выявлено свыше 106 тысяч нарушений миграционного законодательства, принято 20 тысяч решений об административном выдворении и депортации", — уточнила она.По словам Волк, за время операции полицейские и органы госбезопасности возбудили более четырех тысяч уголовных дел, связанных с организацией незаконной миграции. Еще 684 дела возбудили по другим составам, в том числе касающимся незаконного пересечения государственной границы, незаконного оборота оружия, наркотических средств и психотропных веществ."Нелегал" — операция, которую ежегодно проводят МВД, ФСБ и Росфинмониторинг вместе с коллегами из стран Организации Договора о коллективной безопасности. Ее цель — противодействие незаконной миграции, в том числе действующим в этой сфере организованным группам и преступным сообществам с международными и межрегиональными связями.
https://ria.ru/20240803/grazhdanstvo-1963733172.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, мигранты, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), ирина волк, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
Россия, Происшествия, Мигранты, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Ирина Волк, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)
Из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции "Нелегал-2024"
МВД: из России выдворят 20 тысяч иностранцев в рамках операции "Нелегал-2024"