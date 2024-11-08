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Канадскому дипломату передали ноту из-за обвинений в адрес Москвы - РИА Новости, 08.11.2024
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13:36 08.11.2024 (обновлено: 13:50 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/mid-1982648417.html
Канадскому дипломату передали ноту из-за обвинений в адрес Москвы
Канадскому дипломату передали ноту из-за обвинений в адрес Москвы - РИА Новости, 08.11.2024
Канадскому дипломату передали ноту из-за обвинений в адрес Москвы
Заместитель посла Канады был вызван в МИД России, ему была вручена официальная нота в связи с лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях"... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:36
2024-11-08T13:50
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель посла Канады был вызван в МИД России, ему была вручена официальная нота в связи с лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства."Восьмого ноября в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, которому была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции", - говорится в нём.
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В мире, Джастин Трюдо, НАТО, Канада, Россия, Москва
Канадскому дипломату передали ноту из-за обвинений в адрес Москвы

МИД РФ: канадскому дипломату передали ноту из-за обвинений в адрес Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель посла Канады был вызван в МИД России, ему была вручена официальная нота в связи с лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства.
"Восьмого ноября в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, которому была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции", - говорится в нём.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Лавров: Россия не будет чинить препятствий назначению нового посла США
7 ноября, 12:35
 
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