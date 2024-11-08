https://ria.ru/20241108/mid-1982648417.html

Канадскому дипломату передали ноту из-за обвинений в адрес Москвы

Канадскому дипломату передали ноту из-за обвинений в адрес Москвы - РИА Новости, 08.11.2024

Канадскому дипломату передали ноту из-за обвинений в адрес Москвы

Заместитель посла Канады был вызван в МИД России, ему была вручена официальная нота в связи с лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях"... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T13:36

2024-11-08T13:36

2024-11-08T13:50

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель посла Канады был вызван в МИД России, ему была вручена официальная нота в связи с лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства."Восьмого ноября в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, которому была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции", - говорится в нём.

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в мире, джастин трюдо, нато, канада, россия, москва