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Канадскому дипломату передали ноту из-за обвинений в адрес Москвы
Канадскому дипломату передали ноту из-за обвинений в адрес Москвы - РИА Новости, 08.11.2024
Канадскому дипломату передали ноту из-за обвинений в адрес Москвы
Заместитель посла Канады был вызван в МИД России, ему была вручена официальная нота в связи с лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях"... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:36
2024-11-08T13:36
2024-11-08T13:50
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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Заместитель посла Канады был вызван в МИД России, ему была вручена официальная нота в связи с лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО, соответствующее сообщение опубликовано на сайте российского внешнеполитического ведомства."Восьмого ноября в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, которому была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции", - говорится в нём.
https://ria.ru/20241107/lavrov-1982400056.html
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В мире, Джастин Трюдо, НАТО, Канада, Россия, Москва
Канадскому дипломату передали ноту из-за обвинений в адрес Москвы
МИД РФ: канадскому дипломату передали ноту из-за обвинений в адрес Москвы