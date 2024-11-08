Заместителя посла Канады вызвали в МИД России
Зампосла Канады вызвали в МИД в связи с якобы планируемыми диверсиями России
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок Канады на автомобиле у здания МИД России
Флажок Канады на автомобиле у здания МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия выразила протест Канаде из-за лживых обвинений в подготовке диверсий против стран НАТО, говорится на сайте МИД.
"Восьмого ноября в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, которому была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции", — указано в сообщении для СМИ.
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Канадскому дипломату заявили, что эти домыслы распространяются с подачи Вашингтона и его сателлитов в рамках развязанной против России гибридной войны и говорят о подготовке грубой антироссийской провокации.
Ответственность за эту провокацию, если она осуществится, например, под чужим флагом, ляжет на те страны, которые заранее выдвигают неприемлемые обвинения в адрес России, включая Канаду, подчеркнули в МИД.
Там отметили, что все указанное происходит на фоне накачки Украины современными вооружениями и участия наемников из Канады в боевых действиях на стороне ВСУ с благословения правительства Джастина Трюдо.
На Смоленской площади Оттаве рекомендовали проявить благоразумие и воздержаться от шагов, углубляющих конфронтацию с Москвой, напомнив, что враждебные действия в ее адрес никогда не остаются без ответа.
О том, что ГРУ якобы стоит за попыткой организовать пожары на грузовых самолетах, направляющихся в США и Канаду, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных разведслужб.
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