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Заместителя посла Канады вызвали в МИД России - РИА Новости, 08.11.2024
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13:32 08.11.2024 (обновлено: 14:33 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/mid-1982647063.html
Заместителя посла Канады вызвали в МИД России
Заместителя посла Канады вызвали в МИД России - РИА Новости, 08.11.2024
Заместителя посла Канады вызвали в МИД России
Россия выразила протест Канаде из-за лживых обвинений в подготовке диверсий против стран НАТО, говорится на сайте МИД. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T13:32
2024-11-08T14:33
россия
канада
в мире
джастин трюдо
нато
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия выразила протест Канаде из-за лживых обвинений в подготовке диверсий против стран НАТО, говорится на сайте МИД."Восьмого ноября в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, которому была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции", — указано в сообщении для СМИ.Канадскому дипломату заявили, что эти домыслы распространяются с подачи Вашингтона и его сателлитов в рамках развязанной против России гибридной войны и говорят о подготовке грубой антироссийской провокации.Ответственность за эту провокацию, если она осуществится, например, под чужим флагом, ляжет на те страны, которые заранее выдвигают неприемлемые обвинения в адрес России, включая Канаду, подчеркнули в МИД.Там отметили, что все указанное происходит на фоне накачки Украины современными вооружениями и участия наемников из Канады в боевых действиях на стороне ВСУ с благословения правительства Джастина Трюдо.На Смоленской площади Оттаве рекомендовали проявить благоразумие и воздержаться от шагов, углубляющих конфронтацию с Москвой, напомнив, что враждебные действия в ее адрес никогда не остаются без ответа.О том, что ГРУ якобы стоит за попыткой организовать пожары на грузовых самолетах, направляющихся в США и Канаду, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных разведслужб.
https://ria.ru/20240816/mid-1966690708.html
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россия, канада, в мире, джастин трюдо, нато, москва
Россия, Канада, В мире, Джастин Трюдо, НАТО, Москва
Заместителя посла Канады вызвали в МИД России

Зампосла Канады вызвали в МИД в связи с якобы планируемыми диверсиями России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлажок Канады на автомобиле у здания МИД России
Флажок Канады на автомобиле у здания МИД России - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Флажок Канады на автомобиле у здания МИД России. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Россия выразила протест Канаде из-за лживых обвинений в подготовке диверсий против стран НАТО, говорится на сайте МИД.
"Восьмого ноября в МИД России был вызван заместитель главы канадской дипмиссии в Москве, которому была вручена официальная нота в связи со лживыми обвинениями в якобы планируемых "российских диверсиях" против стран НАТО с рассылкой, в том числе адресатам в Канаде, взрывчатых веществ в почтовой корреспонденции", — указано в сообщении для СМИ.
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Канадскому дипломату заявили, что эти домыслы распространяются с подачи Вашингтона и его сателлитов в рамках развязанной против России гибридной войны и говорят о подготовке грубой антироссийской провокации.
Ответственность за эту провокацию, если она осуществится, например, под чужим флагом, ляжет на те страны, которые заранее выдвигают неприемлемые обвинения в адрес России, включая Канаду, подчеркнули в МИД.
Там отметили, что все указанное происходит на фоне накачки Украины современными вооружениями и участия наемников из Канады в боевых действиях на стороне ВСУ с благословения правительства Джастина Трюдо.
На Смоленской площади Оттаве рекомендовали проявить благоразумие и воздержаться от шагов, углубляющих конфронтацию с Москвой, напомнив, что враждебные действия в ее адрес никогда не остаются без ответа.
О том, что ГРУ якобы стоит за попыткой организовать пожары на грузовых самолетах, направляющихся в США и Канаду, писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей западных разведслужб.
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