https://ria.ru/20241108/mask-1982763336.html

Маск участвовал в разговоре Трампа и Зеленского, пишут СМИ

Маск участвовал в разговоре Трампа и Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2024

Маск участвовал в разговоре Трампа и Зеленского, пишут СМИ

Американский предприниматель Илон Маск участвовал в телефонном разговоре избранного президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет Axios со ссылкой на РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T21:04

2024-11-08T21:04

2024-11-08T22:25

специальная военная операция на украине

в мире

сша

дональд трамп

nbc

владимир зеленский

илон маск

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982376920_129:84:2819:1597_1920x0_80_0_0_289009a2dbc269286d5e42c469650a6c.jpg

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск участвовал в телефонном разговоре избранного президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет Axios со ссылкой на источник."Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в среду преподнес два сюрприза: Илон Маск также был на линии", — говорится в материале.Отмечается, что новые подробности звонка подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также указывают на неопределенность в отношении того, как именно будущий американский лидер будет относиться к Украине.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982756991.html

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982722186.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, дональд трамп, nbc, владимир зеленский, илон маск, россия, украина