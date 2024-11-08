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Маск участвовал в разговоре Трампа и Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:04 08.11.2024 (обновлено: 22:25 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/mask-1982763336.html
Маск участвовал в разговоре Трампа и Зеленского, пишут СМИ
Маск участвовал в разговоре Трампа и Зеленского, пишут СМИ - РИА Новости, 08.11.2024
Маск участвовал в разговоре Трампа и Зеленского, пишут СМИ
Американский предприниматель Илон Маск участвовал в телефонном разговоре избранного президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет Axios со ссылкой на РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T21:04
2024-11-08T22:25
специальная военная операция на украине
в мире
сша
дональд трамп
nbc
владимир зеленский
илон маск
россия
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск участвовал в телефонном разговоре избранного президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет Axios со ссылкой на источник."Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в среду преподнес два сюрприза: Илон Маск также был на линии", — говорится в материале.Отмечается, что новые подробности звонка подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также указывают на неопределенность в отношении того, как именно будущий американский лидер будет относиться к Украине.Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982756991.html
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в мире, сша, дональд трамп, nbc, владимир зеленский, илон маск, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Дональд Трамп, NBC, Владимир Зеленский, Илон Маск, Россия, Украина
Маск участвовал в разговоре Трампа и Зеленского, пишут СМИ

Axios: Илон Маск принял участие в разговоре Трампа и Зеленского

© AP Photo / Evan VucciИлон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск участвовал в телефонном разговоре избранного президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет Axios со ссылкой на источник.
"Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в среду преподнес два сюрприза: Илон Маск также был на линии", — говорится в материале.
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Отмечается, что новые подробности звонка подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также указывают на неопределенность в отношении того, как именно будущий американский лидер будет относиться к Украине.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАДональд ТрампNBCВладимир ЗеленскийИлон МаскРоссияУкраина
 
 
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