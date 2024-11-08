Маск участвовал в разговоре Трампа и Зеленского, пишут СМИ
Axios: Илон Маск принял участие в разговоре Трампа и Зеленского
© AP Photo / Evan VucciИлон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа
© AP Photo / Evan Vucci
Илон Маск во время предвыборного митинга Дональда Трампа. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск участвовал в телефонном разговоре избранного президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского, пишет Axios со ссылкой на источник.
"Телефонный разговор Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в среду преподнес два сюрприза: Илон Маск также был на линии", — говорится в материале.
Отмечается, что новые подробности звонка подчеркивают, насколько влиятельным может быть Маск во второй администрации Трампа, а также указывают на неопределенность в отношении того, как именно будущий американский лидер будет относиться к Украине.
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в Соединенных Штатах, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.