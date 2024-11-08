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План Трампа поможет завершить конфликт на Украине, считает Маск

План Трампа поможет завершить конфликт на Украине, считает Маск - РИА Новости, 08.11.2024

План Трампа поможет завершить конфликт на Украине, считает Маск

Американский предприниматель Илон Маск считает, что кровопролитие на Украине скоро закончится благодаря плану победившего на выборах президента в США Дональда... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T20:19

2024-11-08T20:19

2024-11-08T22:19

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск считает, что кровопролитие на Украине скоро закончится благодаря плану победившего на выборах президента в США Дональда Трампа. Ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщала, что окружение Трампа предложило заморозку конфликта на Украине, создание демилитаризованной зоны вдоль линии фронта и новые поставки оружия в обмен на обещание Киева временно не вступать в НАТО. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что статья носит абстрактный характер. "Бессмысленные убийства скоро прекратятся. Время для подстрекателей-спекулянтов истекло", - написал Маск в соцсети X, комментируя публикацию о планах Трампа по Украине. Ранее Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Он уже не раз заявлял, что сможет урегулировать конфликт на Украине за один день. В РФ считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Кроме того, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также подвергал Зеленского критике. Так, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США. Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241108/tramp-1982744582.html

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украина, сша, россия, дональд трамп, илон маск, дмитрий песков, nbc, нато, в мире