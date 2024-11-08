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Генерал ВСУ, заявлявший об обрушении фронта, уволился со службы

Генерал ВСУ, заявлявший об обрушении фронта, уволился со службы - РИА Новости, 08.11.2024

Генерал ВСУ, заявлявший об обрушении фронта, уволился со службы

Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко, ранее заявлявший об обрушении фронта украинских войск, уволился со службы по состоянию здоровья, сообщает в пятницу... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:20

2024-11-08T17:20

2024-11-08T17:20

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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Генерал-полковник ВСУ Дмитрий Марченко, ранее заявлявший об обрушении фронта украинских войск, уволился со службы по состоянию здоровья, сообщает в пятницу издание "Страна.ua". Марченко в конце октября заявлял, что фронт ВСУ обрушился под натиском Вооруженных сил РФ из-за разбалансировки управления, усталости личного состава и дефицита резервов. "Марченко, который недавно заявил, что фронт на Донбассе "посыпался", уволился со службы и проходит лечение. Говорит, что это было "самое трудное решение" в его жизни, но работа его физически вымотала", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Ранее Марченко руководил обороной украинского города Николаев.

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в мире, россия, донбасс, вооруженные силы украины