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Мадуро ждут в России для подписания договора о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 08.11.2024
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04:38 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/maduro-1982570258.html
Мадуро ждут в России для подписания договора о стратегическом партнерстве
Мадуро ждут в России для подписания договора о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 08.11.2024
Мадуро ждут в России для подписания договора о стратегическом партнерстве
Президент Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Россию в 2025 году для подписания договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, заявил... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:38
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КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Россию в 2025 году для подписания договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства находится с рабочим визитом в Каракасе. "Мы будем рады вашему визиту в Россию в 2025 году, в рамках которого будет подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", - сказал Чернышенко на встрече с главой республики. Вице-премьер также поблагодарил Мадуро за участие в саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. "Россия и Венесуэла сформировали связи, которые невозможно нарушить. Наши страны связывает крепкая дружба, стратегическое партнерство и не подверженная конъюнктуре политическая поддержка", - заключил Чернышенко.
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цены на нефть, россия, венесуэла, каракас, николас мадуро, дмитрий чернышенко, брикс
Цены на нефть, Россия, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Дмитрий Чернышенко, БРИКС
Мадуро ждут в России для подписания договора о стратегическом партнерстве

Мадуро ждут в Москве для подписания договора о стратегическом партнерстве

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи в рамках XVI саммита БРИКС в Казани. Архивное фото
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КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Россию в 2025 году для подписания договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
Зампред правительства находится с рабочим визитом в Каракасе.
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
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"Мы будем рады вашему визиту в Россию в 2025 году, в рамках которого будет подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", - сказал Чернышенко на встрече с главой республики.
Вице-премьер также поблагодарил Мадуро за участие в саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября.
"Россия и Венесуэла сформировали связи, которые невозможно нарушить. Наши страны связывает крепкая дружба, стратегическое партнерство и не подверженная конъюнктуре политическая поддержка", - заключил Чернышенко.
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