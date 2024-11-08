https://ria.ru/20241108/maduro-1982570258.html
Мадуро ждут в России для подписания договора о стратегическом партнерстве
Мадуро ждут в России для подписания договора о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 08.11.2024
Мадуро ждут в России для подписания договора о стратегическом партнерстве
Президент Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Россию в 2025 году для подписания договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, заявил... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T04:38
2024-11-08T04:38
2024-11-08T04:38
цены на нефть
россия
венесуэла
каракас
николас мадуро
дмитрий чернышенко
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979641428_0:0:3423:1926_1920x0_80_0_0_3102db4927695ec50ce00635088e8566.jpg
КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Россию в 2025 году для подписания договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства находится с рабочим визитом в Каракасе. "Мы будем рады вашему визиту в Россию в 2025 году, в рамках которого будет подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", - сказал Чернышенко на встрече с главой республики. Вице-премьер также поблагодарил Мадуро за участие в саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. "Россия и Венесуэла сформировали связи, которые невозможно нарушить. Наши страны связывает крепкая дружба, стратегическое партнерство и не подверженная конъюнктуре политическая поддержка", - заключил Чернышенко.
https://ria.ru/20241108/maduro-1982570060.html
https://ria.ru/20241108/stikh-1982567821.html
россия
венесуэла
каракас
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979641428_276:0:3005:2047_1920x0_80_0_0_b7d77d5e0a126ef9d69b4aa00cc8c1de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, россия, венесуэла, каракас, николас мадуро, дмитрий чернышенко, брикс
Цены на нефть, Россия, Венесуэла, Каракас, Николас Мадуро, Дмитрий Чернышенко, БРИКС
Мадуро ждут в России для подписания договора о стратегическом партнерстве
Мадуро ждут в Москве для подписания договора о стратегическом партнерстве