https://ria.ru/20241108/maduro-1982570258.html

Мадуро ждут в России для подписания договора о стратегическом партнерстве

Мадуро ждут в России для подписания договора о стратегическом партнерстве - РИА Новости, 08.11.2024

Мадуро ждут в России для подписания договора о стратегическом партнерстве

Президент Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Россию в 2025 году для подписания договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, заявил... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T04:38

2024-11-08T04:38

2024-11-08T04:38

цены на нефть

россия

венесуэла

каракас

николас мадуро

дмитрий чернышенко

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979641428_0:0:3423:1926_1920x0_80_0_0_3102db4927695ec50ce00635088e8566.jpg

КАРАКАС, 8 ноя - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро может приехать в Россию в 2025 году для подписания договора о стратегическом партнерстве и сотрудничестве, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Зампред правительства находится с рабочим визитом в Каракасе. "Мы будем рады вашему визиту в Россию в 2025 году, в рамках которого будет подписан договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве", - сказал Чернышенко на встрече с главой республики. Вице-премьер также поблагодарил Мадуро за участие в саммите БРИКС, который прошел в Казани с 22 по 24 октября. "Россия и Венесуэла сформировали связи, которые невозможно нарушить. Наши страны связывает крепкая дружба, стратегическое партнерство и не подверженная конъюнктуре политическая поддержка", - заключил Чернышенко.

https://ria.ru/20241108/maduro-1982570060.html

https://ria.ru/20241108/stikh-1982567821.html

россия

венесуэла

каракас

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

цены на нефть, россия, венесуэла, каракас, николас мадуро, дмитрий чернышенко, брикс