https://ria.ru/20241108/lebedev-1982588845.html
В Одессе поразили склады с боекомплектами
В Одессе поразили склады с боекомплектами - РИА Новости, 08.11.2024
В Одессе поразили склады с боекомплектами
Ударом в Одессе поражены склады с боекомплектами (БК), детонация длилась более двух часов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T09:18
2024-11-08T09:18
2024-11-08T09:18
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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Ударом в Одессе поражены склады с боекомплектами (БК), детонация длилась более двух часов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью 8 ноября город Одесса попал под удар... На железной дороге хорошо поразили склады с БК, которые детонировали более двух часов", - заявил собеседник агентства.
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одесса, сергей лебедев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Одесса, Сергей Лебедев, В мире
В Одессе поразили склады с боекомплектами
Лебедев: в Одессе поразили склады с боекомплектами, детонация длилась два часа