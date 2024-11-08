https://ria.ru/20241108/lebedev-1982588845.html

В Одессе поразили склады с боекомплектами

В Одессе поразили склады с боекомплектами - РИА Новости, 08.11.2024

В Одессе поразили склады с боекомплектами

Ударом в Одессе поражены склады с боекомплектами (БК), детонация длилась более двух часов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T09:18

2024-11-08T09:18

2024-11-08T09:18

специальная военная операция на украине

одесса

сергей лебедев

в мире

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ДОНЕЦК, 8 ноя - РИА Новости. Ударом в Одессе поражены склады с боекомплектами (БК), детонация длилась более двух часов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Ночью 8 ноября город Одесса попал под удар... На железной дороге хорошо поразили склады с БК, которые детонировали более двух часов", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982586568.html

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одесса, сергей лебедев, в мире