https://ria.ru/20241108/lebed-1982666358.html

В Тюменской области спасли лебедя с поврежденным крылом

В Тюменской области спасли лебедя с поврежденным крылом - РИА Новости, 08.11.2024

В Тюменской области спасли лебедя с поврежденным крылом

В Тюменской области спасли лебедя, который из-за поврежденного крыла не смог улететь со стаей на юг, сообщил региональный госохотдепартамент в Telegram-канале. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T14:39

2024-11-08T14:39

2024-11-08T16:18

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ТЮМЕНЬ, 8 ноя — РИА Новости. В Тюменской области спасли лебедя, который из-за поврежденного крыла не смог улететь со стаей на юг, сообщил региональный госохотдепартамент в Telegram-канале. "Молодой лебедь-шипун, повредивший крыло, не смог улететь вместе со своей семьей на зимовку в теплые края и остался зимовать на реке Юрге в Юргинском районе", — рассказали в ведомстве.Лебедь долгое время жил на реке, жители села Юргинское пытались его подкармливать, очень за него переживали и активно обсуждали ситуацию в соцсетях. В результате птицей занялся госохотдепартамент."На данный момент птица спасена и сегодня направится для дальнейшего содержания в Тюменскую областную общественную организацию "Центр реабилитации и содержания диких и экзотических животных и птиц "У Лукоморья", — говорится в сообщении.По словам заведующего Юргинским территориальным сектором надзора, контроля госохотдепартамента Владимира Оглоблина, спасение птицы затруднял сложный рельеф реки — наличие сплавинного (плавучего) острова, где и жил лебедь-шипун.

https://ria.ru/20240810/lenoblast-1965365034.html

тюменская область

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тюменская область, юрга, юргинский район