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Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией - РИА Новости, 08.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:20 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/kuleba-1982742021.html
Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией
Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией - РИА Новости, 08.11.2024
Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией
бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "24 каналу". РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:20
2024-11-08T18:20
специальная военная операция на украине
в мире
россия
дмитрий кулеба
владимир путин
украина
киев
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Конфликт с Россией было невозможно предотвратить, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "24 каналу"."Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить", — отметил он.По словам экс-министра, западные союзники Киева мало что сделали, чтобы усилить украинские войска перед началом СВО.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20241108/ukraina-1982736504.html
https://ria.ru/20241108/spetsoperatsiya-1982684384.html
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в мире, россия, дмитрий кулеба, владимир путин, украина, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Дмитрий Кулеба, Владимир Путин, Украина, Киев
Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией

Кулеба: конфликт с Россией можно было только отсрочить, но не предотвратить

© AP Photo / Efrem LukatskyДмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Конфликт с Россией было невозможно предотвратить, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "24 каналу".
"Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить", — отметил он.
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По словам экс-министра, западные союзники Киева мало что сделали, чтобы усилить украинские войска перед началом СВО.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияДмитрий КулебаВладимир ПутинУкраинаКиев
 
 
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