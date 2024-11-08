https://ria.ru/20241108/kuleba-1982742021.html

Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией

Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией - РИА Новости, 08.11.2024

Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт с Россией

бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "24 каналу". РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T18:20

2024-11-08T18:20

2024-11-08T18:20

специальная военная операция на украине

в мире

россия

дмитрий кулеба

владимир путин

украина

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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Конфликт с Россией было невозможно предотвратить, бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "24 каналу"."Я думаю, что там уже нельзя было предотвратить. Можно было лишь отсрочить", — отметил он.По словам экс-министра, западные союзники Киева мало что сделали, чтобы усилить украинские войска перед началом СВО.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20241108/ukraina-1982736504.html

https://ria.ru/20241108/spetsoperatsiya-1982684384.html

россия

украина

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в мире, россия, дмитрий кулеба, владимир путин, украина, киев