https://ria.ru/20241108/kuban-1982703877.html

На Кубани обновили набережную в Приморско-Ахтарском районе по нацпроекту

На Кубани обновили набережную в Приморско-Ахтарском районе по нацпроекту - РИА Новости, 08.11.2024

На Кубани обновили набережную в Приморско-Ахтарском районе по нацпроекту

Набережную реки Бейсуг в станице Приморско-Ахтарского района благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:08

2024-11-08T16:08

2024-11-08T16:08

краснодарский край

приморско-ахтарский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Набережную реки Бейсуг в станице Приморско-Ахтарского района благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник. "В (станице - ред.) Бриньковской благоустроили набережную реки Бейсуг. Участок протяженностью 575 метров приобрел ухоженный вид. У жителей и гостей станицы появилась возможность совершать прогулки в комфортных условиях: на пешеходных дорожках уложили тротуарную плитку, смонтировали систему уличного освещения, сделали цветочные клумбы и установили объекты малых архитектурных форм", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Кроме того, озеленители засеяли на территории газон и высадили молодые деревья, добавляют власти. Набережную в Приморско-Ахтарском районе благоустроили благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, работы проводились в том числе и за счет краевого бюджета.

https://ria.ru/20241108/kuban-1982701326.html

приморско-ахтарский район

краснодарский край

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приморско-ахтарский район, краснодарский край