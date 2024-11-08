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На Кубани обновили набережную в Приморско-Ахтарском районе по нацпроекту
На Кубани обновили набережную в Приморско-Ахтарском районе по нацпроекту - РИА Новости, 08.11.2024
На Кубани обновили набережную в Приморско-Ахтарском районе по нацпроекту
Набережную реки Бейсуг в станице Приморско-Ахтарского района благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:08
2024-11-08T16:08
2024-11-08T16:08
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Набережную реки Бейсуг в станице Приморско-Ахтарского района благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник. "В (станице - ред.) Бриньковской благоустроили набережную реки Бейсуг. Участок протяженностью 575 метров приобрел ухоженный вид. У жителей и гостей станицы появилась возможность совершать прогулки в комфортных условиях: на пешеходных дорожках уложили тротуарную плитку, смонтировали систему уличного освещения, сделали цветочные клумбы и установили объекты малых архитектурных форм", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника. Кроме того, озеленители засеяли на территории газон и высадили молодые деревья, добавляют власти. Набережную в Приморско-Ахтарском районе благоустроили благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, работы проводились в том числе и за счет краевого бюджета.
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приморско-ахтарский район, краснодарский край
Краснодарский край, Приморско-Ахтарский район, Краснодарский край
КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Набережную реки Бейсуг в станице Приморско-Ахтарского района благоустроили в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщил журналистам врио министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Вячеслав Шапошник.
"В (станице - ред.) Бриньковской благоустроили набережную реки Бейсуг. Участок протяженностью 575 метров приобрел ухоженный вид. У жителей и гостей станицы появилась возможность совершать прогулки в комфортных условиях: на пешеходных дорожках уложили тротуарную плитку, смонтировали систему уличного освещения, сделали цветочные клумбы и установили объекты малых архитектурных форм", – передает пресс-служба краевой администрации слова Шапошника.
Кроме того, озеленители засеяли на территории газон и высадили молодые деревья, добавляют власти.
Набережную в Приморско-Ахтарском районе благоустроили благодаря национальному проекту "Жилье и городская среда". Как уточнили РИА Новости в краевой администрации, работы проводились в том числе и за счет краевого бюджета.