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Терминальный комплекс на Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых - РИА Новости, 08.11.2024
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01:12 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/kuban-1982561010.html
Терминальный комплекс на Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых
Терминальный комплекс на Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых - РИА Новости, 08.11.2024
Терминальный комплекс на Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых
Терминальный комплекс в Темрюкском районе Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых культур благодаря внедрению бережливых технологий в рамках... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T01:12
2024-11-08T01:12
экономика
технологии
темрюкский район
черное море
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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Терминальный комплекс в Темрюкском районе Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых культур благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона. "Команда зернового терминального комплекса "Тамань" совместно с экспертами Регионального центра компетенций создала эталонный участок в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда"… Совместно с экспертами РЦК рабочая группа компании улучшала перевалку зерновых культур. Использование бережливых инструментов позволило на 10% сократить время протекания процесса и количество запасов, а также увеличить выработку", - говорится в сообщении. В предприятии на Черном море благодаря участию в нацпроекте также внедрили лучшую практику из всероссийской базы знаний. "Типовые решения для логистических процессов при производстве зерна" позволили увеличить пропускную способность пробоотборщика с 17 до 20 машин в час, добавляют власти. Уточняется, что вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, а также организации туристической индустрии.
https://ria.ru/20241106/kuban-1982320861.html
https://ria.ru/20241106/tekhnologii-1982319425.html
темрюкский район
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экономика, технологии, темрюкский район, черное море
Экономика, Технологии, Темрюкский район, Черное море
Терминальный комплекс на Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых

Терминальный комплекс на Кубани на 10% ускорил перевалку зерновых культур

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Вид на реку Кубань в Краснодаре. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Терминальный комплекс в Темрюкском районе Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых культур благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона.
"Команда зернового терминального комплекса "Тамань" совместно с экспертами Регионального центра компетенций создала эталонный участок в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда"… Совместно с экспертами РЦК рабочая группа компании улучшала перевалку зерновых культур. Использование бережливых инструментов позволило на 10% сократить время протекания процесса и количество запасов, а также увеличить выработку", - говорится в сообщении.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
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6 ноября, 22:52
В предприятии на Черном море благодаря участию в нацпроекте также внедрили лучшую практику из всероссийской базы знаний. "Типовые решения для логистических процессов при производстве зерна" позволили увеличить пропускную способность пробоотборщика с 17 до 20 машин в час, добавляют власти.
Уточняется, что вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, а также организации туристической индустрии.
В Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.11.2024
Более 300 предприятий Кубани внедряют бережливые технологии по нацпроекту
6 ноября, 22:32
 
ЭкономикаТехнологииТемрюкский районЧерное море
 
 
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