https://ria.ru/20241108/kuban-1982561010.html
Терминальный комплекс на Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых
Терминальный комплекс на Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых - РИА Новости, 08.11.2024
Терминальный комплекс на Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых
Терминальный комплекс в Темрюкском районе Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых культур благодаря внедрению бережливых технологий в рамках... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T01:12
2024-11-08T01:12
2024-11-08T01:12
экономика
технологии
темрюкский район
черное море
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КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Терминальный комплекс в Темрюкском районе Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых культур благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона. "Команда зернового терминального комплекса "Тамань" совместно с экспертами Регионального центра компетенций создала эталонный участок в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда"… Совместно с экспертами РЦК рабочая группа компании улучшала перевалку зерновых культур. Использование бережливых инструментов позволило на 10% сократить время протекания процесса и количество запасов, а также увеличить выработку", - говорится в сообщении. В предприятии на Черном море благодаря участию в нацпроекте также внедрили лучшую практику из всероссийской базы знаний. "Типовые решения для логистических процессов при производстве зерна" позволили увеличить пропускную способность пробоотборщика с 17 до 20 машин в час, добавляют власти. Уточняется, что вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, а также организации туристической индустрии.
https://ria.ru/20241106/kuban-1982320861.html
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темрюкский район
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экономика, технологии, темрюкский район, черное море
Экономика, Технологии, Темрюкский район, Черное море
Терминальный комплекс на Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых
Терминальный комплекс на Кубани на 10% ускорил перевалку зерновых культур
КРАСНОДАР, 8 ноя - РИА Новости. Терминальный комплекс в Темрюкском районе Кубани на 10% ускорил процесс перевалки зерновых культур благодаря внедрению бережливых технологий в рамках национального проекта "Производительность труда", сообщили в администрации региона.
"Команда зернового терминального комплекса "Тамань" совместно с экспертами Регионального центра компетенций создала эталонный участок в рамках реализации нацпроекта "Производительность труда"… Совместно с экспертами РЦК рабочая группа компании улучшала перевалку зерновых культур. Использование бережливых инструментов позволило на 10% сократить время протекания процесса и количество запасов, а также увеличить выработку", - говорится в сообщении.
В предприятии на Черном море
благодаря участию в нацпроекте также внедрили лучшую практику из всероссийской базы знаний. "Типовые решения для логистических процессов при производстве зерна" позволили увеличить пропускную способность пробоотборщика с 17 до 20 машин в час, добавляют власти.
Уточняется, что вступить в нацпроект "Производительность труда" могут региональные предприятия базовых несырьевых отраслей экономики: обрабатывающее производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт и торговля, а также организации туристической индустрии.