"Россия исчезнет". В США неожиданно высказались о Крыме
Экс-посол США в НАТО: Зеленскому придется отказаться от Крыма в любом случае
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПобережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму
Побережье Черного моря в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. Владимиру Зеленскому при любых обстоятельствах придется отказаться от Крыма, заявил бывший постпред США при НАТО Роберт Хантер в эфире Al Jazeera English.
"Зеленскому, вероятно, придется отказаться от Крыма в любом случае, никто на самом деле не хочет Крым, он в действительности и не был украинским, это случилось случайно", — отметил он.
По словам экс-посла, одна из главных ошибок Вашингтона заключается в недостаточном уровне взаимодействия с Москвой. США нужно признать, что Россия не собирается никуда уходить, добавил эксперт.
"При нескольких администрациях разных партий они делали вид, что Россия каким-то образом исчезнет. <…> Нужно прийти к соглашению с русскими о будущих отношениях, частью которых будет прекращение конфликта на Украине", — резюмировал Хантер.
В четверг Путин на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил, что Россия не имеет ничего против возобновления контактов как с избранным президентом США Дональдом Трампом, так и с главами других западных стран. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя возможность телефонного разговора Путина с будущим американским коллегой, пояснил, что президент еще раз подтвердил готовность к равноправному диалогу с Соединенными Штатами, но "мяч на американской стороне".
Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу объявили все ведущие СМИ, занимающиеся подсчетом голосов: агентство Associated Press, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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