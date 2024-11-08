https://ria.ru/20241108/kosulya-1982715087.html

В Новгороде спасли косулю, бегавшую по школьному двору

В Новгороде спасли косулю, бегавшую по школьному двору - РИА Новости, 08.11.2024

В Новгороде спасли косулю, бегавшую по школьному двору

Европейскую косулю, бегавшую по школьному двору в Великом Новгороде, отловили и выпустили в заказнике, сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и... РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T16:16

2024-11-08T16:16

2024-11-08T16:17

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Европейскую косулю, бегавшую по школьному двору в Великом Новгороде, отловили и выпустили в заказнике, сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Дмитрий Графов на странице в соцсети "ВКонтакте". Новгородцы заметили дикое животное во дворе школы №33 в пятницу днем. Видео, на котором видно, как испуганная косуля бегает по пришкольной территории, было выложено в соцсетях. Обеспокоенные родители позвонили в экстренную службу и в комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона. Специалисты приехали и отловили животное. "Косуля европейская выпущена сотрудниками комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в Новгородском региональном заказнике", - сообщил Графов. Он также выложил подтверждающее видео. Животное не пострадало.

https://ria.ru/20241108/lebed-1982666358.html

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Ольга Фомченкова

великий новгород, общество