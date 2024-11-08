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В Новгороде спасли косулю, бегавшую по школьному двору - РИА Новости, 08.11.2024
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16:16 08.11.2024 (обновлено: 16:17 08.11.2024)
https://ria.ru/20241108/kosulya-1982715087.html
В Новгороде спасли косулю, бегавшую по школьному двору
В Новгороде спасли косулю, бегавшую по школьному двору - РИА Новости, 08.11.2024
В Новгороде спасли косулю, бегавшую по школьному двору
Европейскую косулю, бегавшую по школьному двору в Великом Новгороде, отловили и выпустили в заказнике, сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T16:16
2024-11-08T16:17
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Европейскую косулю, бегавшую по школьному двору в Великом Новгороде, отловили и выпустили в заказнике, сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Дмитрий Графов на странице в соцсети "ВКонтакте". Новгородцы заметили дикое животное во дворе школы №33 в пятницу днем. Видео, на котором видно, как испуганная косуля бегает по пришкольной территории, было выложено в соцсетях. Обеспокоенные родители позвонили в экстренную службу и в комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона. Специалисты приехали и отловили животное. "Косуля европейская выпущена сотрудниками комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в Новгородском региональном заказнике", - сообщил Графов. Он также выложил подтверждающее видео. Животное не пострадало.
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Хорошие новости, Великий Новгород, Общество
В Новгороде спасли косулю, бегавшую по школьному двору

В Новгороде отловили и выпустили в заказнике косулю, бегавшую по школьному двору

© Дмитрий Графов/ВКонтактеЕвропейскую косулю, бегавшую по школьному двору в Великом Новгороде, отловили и выпустили в заказнике
Европейскую косулю, бегавшую по школьному двору в Великом Новгороде, отловили и выпустили в заказнике - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© Дмитрий Графов/ВКонтакте
Европейскую косулю, бегавшую по школьному двору в Великом Новгороде, отловили и выпустили в заказнике
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 8 ноя — РИА Новости. Европейскую косулю, бегавшую по школьному двору в Великом Новгороде, отловили и выпустили в заказнике, сообщил председатель комитета охотничьего хозяйства и рыболовства региона Дмитрий Графов на странице в соцсети "ВКонтакте".
Новгородцы заметили дикое животное во дворе школы №33 в пятницу днем. Видео, на котором видно, как испуганная косуля бегает по пришкольной территории, было выложено в соцсетях. Обеспокоенные родители позвонили в экстренную службу и в комитет охотничьего хозяйства и рыболовства региона. Специалисты приехали и отловили животное.
«
"Косуля европейская выпущена сотрудниками комитета охотничьего хозяйства и рыболовства в Новгородском региональном заказнике", - сообщил Графов.
Он также выложил подтверждающее видео. Животное не пострадало.
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