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Эксперты на международном форуме выяснят, как контент изменит будущее - РИА Новости, 08.11.2024
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18:20 08.11.2024
https://ria.ru/20241108/kontent-1982741731.html
Эксперты на международном форуме выяснят, как контент изменит будущее
Эксперты на международном форуме выяснят, как контент изменит будущее - РИА Новости, 08.11.2024
Эксперты на международном форуме выяснят, как контент изменит будущее
Эксперты обсудят ключевыенаправления развития креативных индустрий — от экономики новых медиа до применения современных технологий в кино и других творческих... РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T18:20
2024-11-08T18:20
москва
россия
эмир кустурица
оливер стоун
люк бессон
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Эксперты обсудят ключевыенаправления развития креативных индустрий — от экономики новых медиа до применения современных технологий в кино и других творческих процессах в рамках международного форума "Культура. Медиа. Цифра", который пройдет с 13 по 14 ноября в Москве, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" пройдет в пространстве TAU на юго-востоке Москвы. Там соберутся порядка 70 спикеров из более чем 10 стран мира. Они рассмотрят составляющие экономики креативных индустрий, перспективы внедрения в жизнь и творчество технологий искусственного интеллекта, а также возможности поддержки талантов в отрасли. Отдельное внимание будет уделено технологиям кино.Мероприятия форума пройдут по пяти ключевым направлениям, среди которых: экономика новых медиа, искусственный интеллект как соавтор, кино, видеоигры и киберспорт, а также инновационные платформы коммуникации.Центральным событием первого дня форума станет панельная дискуссия с участием режиссеров Эмира Кустурицы и Оливера Стоуна, а также других ведущих экспертов кино и новых медиа. Они рассмотрят возможности применения новых медиа для создания безопасного мира, построенного на плодотворной коммуникации и взаимопонимании, говорится в сообщении.Также, 13 ноября эксперты обсудят эволюцию стратегии продвижения с учетом интересов технологических платформ и производителей контента, перспективы развития ретейл-медиа, вопросы формирования экономики digital-сервисов, а также регулирование рынка инфлюенс-маркетинга. Кроме этого, специалисты примут участие в обсуждении глобальных трендов коммуникаций, роли кино, игровых инструментов и искусственного интеллекта в развитии креативных индустрий, а также значения цифровых ресурсов и ИИ в управлении мегаполисами.Второй день на площадке начнется с пленарной сессии "Медиа-пейзаж будущего: Перспективы и вызовы новых медиа". Участники обсудят, как новые медиа воздействуют на повседневную жизнь, экономику и культурные процессы, а также их ответственность за формирование мировоззрения аудитории.Программа второго дня форума будет также посвящена трендам развития креативных индустрий и выстраиванию международного диалога для эффективной работы с контентом и его дистрибуции. Гости и эксперты форума "Культура. Медиа. Цифра" рассмотрят меняющиеся роли и качество критической оценки в кинопроизводстве, передовые решения, разработанные в стране, которые используют искусственный интеллект для генерации и управления контентом, медиаменеджмент по-женски, монетизацию контента и другие параметры индустрии, рассказали в комитете.Важным событием второго дня также станет сессия "В Москву с любовью" французский кинорежиссер Люк Бессон и российская телеведущая, киновед и кинокритик Екатерина Мцитуридзе расскажут, как понять русскую душу, за что ее так ценят иностранцы, и как выглядит Россия в кино глазами экспатов, влюбленных в нее и считающих ее своим вторым домом, добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20241107/forum-1982523803.html
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москва, россия, эмир кустурица, оливер стоун, люк бессон
Москва, Россия, Эмир Кустурица, Оливер Стоун, Люк Бессон

Эксперты на международном форуме выяснят, как контент изменит будущее

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкВечерняя Москва
Вечерняя Москва - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 8 ноя – РИА Новости. Эксперты обсудят ключевыенаправления развития креативных индустрий — от экономики новых медиа до применения современных технологий в кино и других творческих процессах в рамках международного форума "Культура. Медиа. Цифра", который пройдет с 13 по 14 ноября в Москве, сообщает пресс-служба столичного комитета по туризму.
Международный форум "Культура. Медиа. Цифра" пройдет в пространстве TAU на юго-востоке Москвы. Там соберутся порядка 70 спикеров из более чем 10 стран мира. Они рассмотрят составляющие экономики креативных индустрий, перспективы внедрения в жизнь и творчество технологий искусственного интеллекта, а также возможности поддержки талантов в отрасли. Отдельное внимание будет уделено технологиям кино.
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев выступает на пленарном заседании Современные медиа: от газет и журналов до искусственного интеллекта III Медиафорума стран СНГ Развитие медиа в меняющемся мире в Москве - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Эксперты и медиаменеджеры обсудили будущее СМИ в меняющемся мире
7 ноября, 21:16
Мероприятия форума пройдут по пяти ключевым направлениям, среди которых: экономика новых медиа, искусственный интеллект как соавтор, кино, видеоигры и киберспорт, а также инновационные платформы коммуникации.
Центральным событием первого дня форума станет панельная дискуссия с участием режиссеров Эмира Кустурицы и Оливера Стоуна, а также других ведущих экспертов кино и новых медиа. Они рассмотрят возможности применения новых медиа для создания безопасного мира, построенного на плодотворной коммуникации и взаимопонимании, говорится в сообщении.
Также, 13 ноября эксперты обсудят эволюцию стратегии продвижения с учетом интересов технологических платформ и производителей контента, перспективы развития ретейл-медиа, вопросы формирования экономики digital-сервисов, а также регулирование рынка инфлюенс-маркетинга. Кроме этого, специалисты примут участие в обсуждении глобальных трендов коммуникаций, роли кино, игровых инструментов и искусственного интеллекта в развитии креативных индустрий, а также значения цифровых ресурсов и ИИ в управлении мегаполисами.
Второй день на площадке начнется с пленарной сессии "Медиа-пейзаж будущего: Перспективы и вызовы новых медиа". Участники обсудят, как новые медиа воздействуют на повседневную жизнь, экономику и культурные процессы, а также их ответственность за формирование мировоззрения аудитории.
Программа второго дня форума будет также посвящена трендам развития креативных индустрий и выстраиванию международного диалога для эффективной работы с контентом и его дистрибуции. Гости и эксперты форума "Культура. Медиа. Цифра" рассмотрят меняющиеся роли и качество критической оценки в кинопроизводстве, передовые решения, разработанные в стране, которые используют искусственный интеллект для генерации и управления контентом, медиаменеджмент по-женски, монетизацию контента и другие параметры индустрии, рассказали в комитете.
Важным событием второго дня также станет сессия "В Москву с любовью" французский кинорежиссер Люк Бессон и российская телеведущая, киновед и кинокритик Екатерина Мцитуридзе расскажут, как понять русскую душу, за что ее так ценят иностранцы, и как выглядит Россия в кино глазами экспатов, влюбленных в нее и считающих ее своим вторым домом, добавили в пресс-службе.
Сербский кинорежиссер и актер Эмир Кустурица - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
Мировые эксперты киноиндустрии поделятся своим опытом на форуме в Москве
2 ноября, 17:20
 
МоскваРоссияЭмир КустурицаОливер СтоунЛюк Бессон
 
 
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