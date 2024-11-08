https://ria.ru/20241108/konsul-1982734721.html

Умер российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров

Умер российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров - РИА Новости, 08.11.2024

Умер российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров

Посольство России в Армении сообщило в пятницу в Telegram-канале о кончине генерального консула РФ в Гюмри Руслана Кандаурова. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T17:37

2024-11-08T17:37

2024-11-08T17:37

россия

гюмри

армения

в мире

посольство рф в армении

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ЕРЕВАН, 8 ноя — РИА Новости. Посольство России в Армении сообщило в пятницу в Telegram-канале о кончине генерального консула РФ в Гюмри Руслана Кандаурова. "С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Измаилович Кандауров", - говорится в сообщении посольства. Кандауров родился в 1961 году. В 1984 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт, в 1995 году – дипломатическую академию МИД России. Был на дипломатической службе с 1996 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2006 по 2010 год был руководителем представительства МИД России в Майкопе. В 2010-2016 годах – советником посольства России в Израиле, в 2019 года – советник посольства РФ в Южной Осетии. Занимал должность генконсула России в Гюмри с декабря 2020 года.

https://ria.ru/20241008/diplomatiya-1976708068.html

россия

гюмри

армения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, гюмри, армения, в мире, посольство рф в армении