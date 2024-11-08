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Умер российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров
Умер российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров - РИА Новости, 08.11.2024
Умер российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров
Посольство России в Армении сообщило в пятницу в Telegram-канале о кончине генерального консула РФ в Гюмри Руслана Кандаурова. РИА Новости, 08.11.2024
2024-11-08T17:37
2024-11-08T17:37
2024-11-08T17:37
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ЕРЕВАН, 8 ноя — РИА Новости. Посольство России в Армении сообщило в пятницу в Telegram-канале о кончине генерального консула РФ в Гюмри Руслана Кандаурова. "С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Измаилович Кандауров", - говорится в сообщении посольства. Кандауров родился в 1961 году. В 1984 году окончил Ростовский инженерно-строительный институт, в 1995 году – дипломатическую академию МИД России. Был на дипломатической службе с 1996 года. Работал на различных должностях в центральном аппарате МИД и за рубежом. С 2006 по 2010 год был руководителем представительства МИД России в Майкопе. В 2010-2016 годах – советником посольства России в Израиле, в 2019 года – советник посольства РФ в Южной Осетии. Занимал должность генконсула России в Гюмри с декабря 2020 года.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Россия, Гюмри, Армения, В мире, Посольство РФ в Армении
Умер российский генконсул в Гюмри Руслан Кандауров
Посольство РФ в Армении сообщило о смерти генконсула в Гюмри Руслана Кандаурова