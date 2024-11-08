https://ria.ru/20241108/konflikt-1982769784.html

Конфликт на Украине произошел по глупости Байдена, заявил миллиардер Сакс

Конфликт на Украине произошел по глупости Байдена, заявил миллиардер Сакс - РИА Новости, 08.11.2024

Конфликт на Украине произошел по глупости Байдена, заявил миллиардер Сакс

Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что конфликт на Украине произошел по глупости президента США Джо Байдена. РИА Новости, 08.11.2024

2024-11-08T22:18

2024-11-08T22:18

2024-11-08T22:19

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 8 ноя - РИА Новости. Американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что конфликт на Украине произошел по глупости президента США Джо Байдена. "Украинская война — это глупость Байдена.... Это проблема Европы, а не Америки. Заставьте их выплатить следующие сто миллиардов. С нас достаточно", - написал миллиардер в соцсети Х. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241023/ssha-1979418485.html

сша

россия

украина

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нато, джо байден, сергей лавров, сша, россия, украина, в мире